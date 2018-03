Wr. Rechnungsabschluss -SP-Hatzl: Derzeit 318 Wohnbau-Projekte in Wien im Bau

Wien (OTS/SPW-K) - "Ein Drittel aller Wienerinnen und Wiener wohnt im Gemeindebau, Wiener Wohnen ist daher der größte Hausverwalter Österreichs", so die Wiener Gemeinderätin Eva-Maria Hatzl bei der Rechnungsabschlussdebatte am Montag im Wiener Gemeinderat. Derzeit seien 318 Projekte mit einem Bauvolumen von 737,46 Millionen Euro in Bau, für 233 Objekte liefen die Bauvorbereitungen, gab Hatzl bekannt.

Die SPÖ werde sich weiter vehement gegen den Ausverkauf von Gemeindebau-Wohnungen wehren, wie dies in deutschen Städten passiert sei, berichtete Hatzl. Ein derartiger Ausverkauf würde die Wohnungsspekulation anheizen.

Mittlerweile seien 142 Hausbesorger Neu in den Gemeindebauten beschäftigt: "Damit haben die Mieterinnen und Mieter dort, wo sie es wünschen, wieder direkte Ansprechpartner vor Ort." Auf die 2009 eingeführten Ordnungsberater gäbe es durchwegs positive Reaktionen. Im Herbst 2014 werde ein neues Servicezentrum noch kundenfreundlicheren Service bieten, gab Hatzl bekannt.

"Wir können berechtigt auf die Wiener Wohnbaupolitik stolz sein. Ich bedanke mich ganz besonders bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Wiener Wohnen und der Stadt Wien für ihr Engagement", so Hatzl abschließend.

