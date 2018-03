Acision Fusion - IP-Dienstleistungen, flexible Bereitstellung, Service-Effizienz und Kosteneinsparungen aus einer Hand

Reading, England (ots/PRNewswire) - Konsolidierte Messaging-Plattform verstärkt Rich Messaging mit SMS-und MMS-Interworking, Integration von IP-Services; bis zu 70 Prozent Kostenersparnis

Acision, der weltweit führende Anbieter von Mobile Messaging, hat mit Acision Fusion eine konsolidierte Messaging-Plattform entwickelt. Damit können Mobilfunkbetreiber Systeme für Value Added Services (VAS) statt fragmentierte, siloartige Ansätze bereitstellen. Alte Systeme können so mit einer einzigen, konvergierten Lösung ersetzt werden, so dass Betreiber weniger Kosten haben. Gleichzeitig wird die Komplexität ihrer VAS-Infrastruktur reduziert, um neue, nahtlose IP-Dienste wie Rich Messaging schneller entwickeln und bereitstellen können. Acision Fusion wird auch erstmals MMS-Internetworking ermöglichen. Nutzer sind so in der Lage, mit der Rich Communication Suite (RCS) Bilder und Videos auch an Kontakte zu schicken, die kein RCS haben. Acision Fusion bietet auch weitere Funktionen wie das Wiederaufladen in Echtzeit, die Auslösung von Services, Nachrichtenrouting, volumetrische Nachrichtenquotensteuerung, Service-Zugang und Überwachung.

In der heutigen mobilen Landschaft machen sich Änderungen nirgendwo deutlicher bemerkbar als im Messaging-Bereich. Da Over-the-Top (OTT)-Dienstleistungen stark zunehmen und Verbraucher nach einem immer besseren Kommunikationserlebnis verlangen, müssen Mobilfunkbetreiber neue Services zu ihrem Portfolio hinzufügen, um die Kundenbindung zu stärken und sich Marktanteile zu sichern. Der Ausbau eines Service-Portfolios kann jedoch zu Komplexität über mehrere Vertriebsebenen hinweg führen: duplizierte Ressourcen und zahlreiche Integrationspunkte, die spezialisierte Mitarbeiter erfordern und hohe Kosten verursachen. Mit Acision Fusion können Betreiber ihr Service-Angebot über eine einzige Plattform erweitern und so Komplexität und Kosten reduzieren, Ressourcen optimieren und eine kontrollierbare Profitabilität erreichen.

"Die Einführung von Acision Fusion zeigt wie wir Betreiber unterstützen, damit diese ihren Kunden schnell überzeugende Messaging-Lösungen bieten und den Wert dieser Plattform zu ihrem Vorteil nutzen können. Data-Mining, Analysen und Informationen machen es möglich, ihre Dienstleistungen an das Verhalten und die Anforderungen der Verbraucher anzupassen", sagt JF Sullivan, Executive Vice President Product Management und CMO bei Acision. "Mit einer Auswahl an Bereitstellungsoptionen bietet Acision Fusion den Mobilfunkbetreibern eine konsolidierte Plattform, mit denen aktuelle Herausforderungen gemeistert, höhere Umsätze erwirtschaftet und ihre Gesamtbetriebskosten reduziert werden können."

Acision Fusion ist eine konvergente Lösung, um neue Dienste zu bereitzustellen.Darüber hinaus bietet es die Funktionalität des SMS-und MMS-Interworking - eine neue Entwicklung, um eine maximale Reichweite für die RCS-Datei-Transfer-Funktion zu gewährleisten. So kann direkt mit über sechs Milliarden SMS- und MMS-Nutzern weltweit interagiert werden.

"Markttrends zeigen, dass Messaging-Dienste sehr unterschiedlich genutzt werden. Nach eigenen Untersuchungen von Acision[1]verwenden mehr als 77 Prozent der Smartphone-Nutzer im Vereinigten Königreich und 72 Prozent der Smartphone-Nutzer in den USA eine Kombination von OTT, MMS und SMS, um Nachrichten zu senden und zu empfangen.", sagt Jorgen Nilsson, Chief Executive bei Acision. "Forscher prognostizieren auch, dass der weltweite Umsatz aus Mobile Messaging bis 2016 auf 195,9 Milliarden USD ansteigen könnte. Der Messaging-Datenverkehr aus diesen neuen Diensten wird sich in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich verdoppeln. Betreiber sind nun in der Lage, ihre Position im Markt auszunutzen, um dieses Wachstum zu erschliessen. Und zwar durch Konsolidierung ihrer Messaging-Plattformen, das Starten eines einzigen Kreuz-Netzwerks, -Geräts und von IP-Messaging-Funktionen für Rich-Dienstleistungen, die die Fragmentierungsbarriere der OTT-Dienste durchbrechen und die Rentabilität erhöhen."

--------------------------------------------------

1. Unter der Leitung von Vanson Bourne wurde bei dieser Acision-Untersuchung im Januar und April 2013 eine umfassende Studie über die mobile Messaging-Landschaft im Vereinigten Königreich und in den USA durchgeführt. Sie basiert auf Interviews mit 1.000 Smartphone-Nutzern im Vereinigten Königreich und den USA.

Acision Fusion geht über RCS-Normen hinaus und bietet nahtlose Nachrichtenübermittlung. Fusion erweitert die vorhandene SMS-Nutzererfahrung um RCS und wandelt vorhandene Messaging-Vermögenswerte wie Premium-SMS-Dienste und SMS-Inhalte und Anwendungen in bares Geld um.

AcisionFusion erlaubt die Konsolidierung der folgenden Dienstleistungen:

RCS: RCS stellt die vollständige Leistungspalette der Rich Communication Suite (RCS) zur Verfügung, die auf CPM (Converged Messaging IP)-Architektur basiert, einschliesslich des vollständigen RCS5-, SMS/MMS-Interworking, der Integration von sozialen Netzwerken, der Netzwerk-Präsenz, der Richtlinien und einem zentralen Nachrichtenspeicher für eine Multi-Gerät- oder eine Multi-Screen-Strategie.

SMS: Acision Fusion bietet die SMS-Funktionalität des Kernnetzes einschliesslich: SMS-Routing, SMS-Home-Routing (Nachrichten abhören), erste Zustellversuche durch SMS, SMS-Speicher und Weiterleitung, SMS-Spam- und Betrugsschutz, Unterstützung der Prepaid-/Postpaid-Abrechnung, Verbindungen von Anwendungen von Drittanbietern, MVNO-Unterstützung, flexibles Regelmodul und SMS über IP (IP-SM-Gateway).

MMS: Fusion bietet die MMS-Funktionalität des Kernnetzwerks einschliesslich MMS-Speicher und Weiterleitung, MMS-Push von Inhalten von Dritten, MMS-Historie und E-Mail, Unterstützung beim Adressieren, MMS-Content-Transcodierung, MM4-basiertes RCS-Interworking, MMS mit eingebauten WAP GW/HTTP-Proxy, MMS-flexibles Regelmodul, Spam- und Betrugsschutz und personalisierte Messaging-Integration, MMS-Interoperabilität und Roamingbewusstsein, rechtmässiges Abhören von MMS, Unterstützung der Prepaid-/Postpaid-Abrechnung, MVNO-Support.

Voice-Messaging-Services: Acision Fusion kann genutzt werden, um eine komplexe und umständliche Legacy-Voicemail-Plattform durch definierte agile Voice-Services zu ersetzen, darunter:Nachricht ablegen und abrufen: Beendigung von SIP-Gesprächen, Ablage für Stimmnachrichten und TUI-Zugriff

Message-Benachrichtigung: Benachrichtigung (per SMS, E-Mail oder MWI-Symbol) einschliesslich der Nummer des Anrufers, Datum, Uhrzeit und Nachrichtenlänge

Visuelle Voicemail: Stimmnachrichtenerfassung und Präsentation über Handy-Client-Anwendung

Stimme zu Text: standardisierte Stimmnachrichtenerfassung und Partnerinteraktion für Transkription und Benachrichtigung

Stimm-Push: standardisierte Stimmnachrichtenerfassung und Weiterleitung zum Abonnenten per MMS oder E-Mail

Über Acision

Als globaler Marktführer im Mobile Messaging verbindet Acision die Welt durch die Bereitstellung relevanter, nahtloser Messaging-Dienste, die das Mobilfunk-Erlebnis bereichern und neue Möglichkeiten für Carrier und Unternehmen auf der ganzen Welt schaffen. Besuchen Sie für weitere Informationen Acision unter http://www.acision.com

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakte: Maria Hudson, Acision, Tel.: +44-(0)118-930-8826,

E-Mail: maria.hudson @ acision.com ; Jamie Ivory, Hotwire PR, Tel.:

+44-(0)207-608-2500, E-Mail: acision @ hotwirepr.com