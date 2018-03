Wr. Rechnungsabschluss - SP-Spitzer: Eindrucksvolle Umweltbilanz Wiens

Wien (OTS/SPW-K) - "Das letzte Hochwasser war der deutliche Beweis dafür, wie vorausschauend die Wiener Umweltpolitik ist: Durch den anfangs von der Opposition viel gescholtenen Bau der Donauinsel als Kernstück des Hochwasserschutzes wurden die Wienerinnen und Wiener vor sehr großen Schäden bewahrt", so der Wiener SP-Gemeinderat Gerhard Spitzer bei der Rechnungsschluss-Debatte im Wiener Gemeinderat. "Zusätzlich wurden in den letzten Jahren weitere 76 Millionen in den Hochwasserschutz investiert. Wien ist damit auf ein Jahrtausendhochwasser mit einem Durchflussmenge von 14.000 Kubikmetern pro Sekunde vorbereitet."

Spitzer verwies auf die hervorragende Bilanz der mit Umweltschutz befassten Dienststellen der Stadt Wien und nannte einige Beispiele:

So wurde das Wiener Rohrnetz im Vorjahr um weitere 63 Kilometer erweitert, es umfasst mittlerweile über 3.000 Kilometer. In Wien gibt es mittlerweile 17.300 Papierkörbe, 1.200 sind 2012 dazu gekommen. Das Kanalnetz wurde um 12 Kilometer erweitert, 99 Prozent der Wiener Haushalte sind daran angeschlossen.

An besonders erfolgreichen Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit erwähnte Spitzer die beliebte Dritte-Mann-Tour durch Wiens Kanalnetz, den international ausgezeichneten Wasserspielplatz Favoriten und das Festival der Tiere, das 2012 erstmals mit großem Erfolg veranstaltet wurde. "Insgesamt eine eindrucksvolle Bilanz, auf die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wien mit Recht stolz sein dürfen," so Spitzer.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at