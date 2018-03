Wr. Rechnungsabschluss 2012 - SP-Hufnagl: Wer fürchtet sich vorm Gebührenkrokodil?

Wien (OTS/SPW-K) - "Von den neun Abteilungen des Umwelt-Ressorts verfügen die MA 36 (Feuer- und Gewerbepolizei), MA 45 (Wiener Gewässer) und MA 58 (Wasserrecht) de facto über keinerlei Einnahmen, vier weitere (MA 22, MA 42, MA 49 und MA 60) haben gewaltige Unterdeckungen. Und selbst die wegen der Müllgebühren völlig zu Unrecht gescholtene MA 48 hat - unter Berücksichtigung der aus ihren Einnahmen bestrittenen Straßenreinigung (Kostenpunkt: 110 Millionen Euro) - Einnahmen von 338,5 Millionen Euro denen Ausgaben von 406 Millionen Euro gegenüberstehen", erläuterte der Wiener SPÖ-Gemeinderat Heinz Hufnagl im Zuge der heutigen Rechnungsabschlussdebatte bei der 40. Sitzung des Wiener Gemeinderats.

Da es kaum eine andere Stadt in Sachen Lebensqualität mit Wien aufnehmen könne, würde seit drei Monate vor der Nationalratswahl mit großer Beharrlichkeit von der Opposition auf das sogenannte "Gebührenkrokodil" eingedroschen. "Aber ", so Hufnagl weiter, "was kümmert es die Opposition, wenn die Wiener Gärten schlappe 5 Millionen Euro einnehmen, aber insgesamt 92 Millionen Euro jährlich für die Schönheit und Lebendigkeit des Wiener Stadtbilds ausgeben?", konnte sich der Abgeordnete diese rhetorische Frage in Richtung ÖVP und FPÖ nicht verkneifen. "Daher ist ihre Kritik reines Wahlkampfgetöse, maßlos überzogen und muss mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden!", stellte Hufnagl klar.

Nachdem von FP-Seite immer wieder die "Mercer-Studie" zur weltweiten Lebensqualität verunglimpft wird, zählt Hufnagl taxativ einige Auszeichnungen auf, die Wien bereits erhalten hat: den "SMART-Cities-Award", den EUROCITIES-Award, den "PMI Austria Excellence"-Award für Ökokauf Wien, den "city.people.light"-Award, den "Energy Globe Award", den "Stockhom Challenge"-Award" für SYLVIE; und der Index der innovativsten Städte der Welt listet Wien mit Platz 3, genauso wie Wien laut UN-HABITAT die erfolgreichste Stadt der Welt ist.

"Und eines sei ganz klar festgehalten: Eine Politik der sukzessiven Ausdünnung der Finanzkraft unserer Stadt, eine Politik der daraus folgenden Kürzung lebensnaher Dienstleistungen der Kommune, der Reduzierung von Lebensqualität im Bereich der Daseinsvorsorge, eine Politik des Verlustes bester Servicequalität -eine solche Politik wird die Wiener Sozialdemokratie im Einklang mit der rot-grünen Stadtregierung ganz sicher nie zulassen!", befand Hufnagl abschließend in Richtung der Opposition.

