Turkcell erschließt bei der FIFA mit seiner mobilen Ticket-App Neuland

Istanbul, Türkei (ots/PRNewswire) - Turkcell , das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei wird eins der wichtigsten Sportereignisse der FIFA, die U-20-Weltmeisterschaft, als nationaler Sponsor unterstützen. Während Turkcell mit seiner mobilen Ticket-App Neuland erschliessen wird, werden die U-20-Trucks, die in der Türkei unterwegs sein werden, zu dem aufregenden Erlebnis der Fussballspiele beitragen.

Turkcell ist der nationale Sponsor der FIFA U-20-Weltmeisterschaft, die dieses Jahr in der Türkei ausgetragen wird. Mit seiner elfjährigen Erfahrung bei Fussball-Sponsorships wird Turkcell die technische Infrastruktur während des gesamten Turniers bereitstellen. Koray Ozturkler, Turkcell Chief Corporate Affairs Officer, kommentierte: "Turkcell hat die Entwicklung des türkischen Sports von Beginn an unterstützt. Wir sind stolz darauf, die FIFA U-20-Weltmeisterschaft zu unterstützen, die dieses Jahr in der Türkei stattfindet, und besonders auf die Unterstützung unserer Nationalspieler. Erstmals in ihrer Geschichte wird der mobile Ticketverkauf der FIFA mit der Infrastruktur und den Technologien von Turkcell bereitgestellt. Ich denke, dass unser Beitrag zu positiven Ergebnissen führen und die Technologien von Turkcell eine grössere weltweite Plattform erhalten wird. Wir wünschen der türkischen U-20-Nationalmannschaft viel Glück für ihre Teilnahme am Turnier."

Im Verlauf des Turniers wird die App Turkcell Mobile Ticket für die Spiele der türkischen U-20-Nationalmannschaft und das Endspiel eingesetzt. Fussballfans können Spiele über speziell eingerichtete Stände an den Stadien betreten, an denen ihre SMS-Mitteilung gescannt wird, was durch die revolutionäre Technologie von Turkcell Mobile Tickets möglich wird. Die Technologie, die zuvor für die türkische Fussballnationalmannschaft eingesetzt wurde, wird letztendlich die nationalen Grenzen überwinden und ein noch breiteres Publikum erreichen. Mit den Turkcell U-20-Trucks, die in der Türkei unterwegs sind, erhalten Fussballfans der Austragungsstädte, wie Istanbul, Bursa, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Trabzon und Rize, die Gelegenheit, die überschwängliche Atmosphäre des Turniers durch viele Begleitaktivitäten zu erleben, und können sich bei der Gelegenheit mit der "Turkcell Mobile Ticket"-Technologie vertraut machen.

ÜBER TURKCELL

Turkcell ist mit 34,9 Millionen Kunden (Stand: 31. März 2013) das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei. Turkcell ist ein führendes regionales Unternehmen. Es ist mit ca. 69,2 Millionen Kunden (Stand: 31. März 2013) Marktführer in fünf der neun Länder, in denen es aktiv ist. Das Unternehmen war einer der ersten Betreiber weltweit, die HSPA+ eingeführt haben. Es hat mit der Dual Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von 43,2 Mbit/s erreicht und arbeitet stetig daran, seinen Kunden in naher Zukunft die neueste Technologie mit bis zu 84 Mbit/s anbieten zu können. Turkcell Superonline, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Turkcell, ist das einzige Telekommunikationsunternehmen, das türkischen Haushalten Internetverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s bietet. Die Bevölkerungsabdeckung des Unternehmens (Stand 28. Februar 2013) beträgt 99,19 % im 2G- und 84,26 % im 3G-Netz. Turkcell meldete zum 31. März 2013 einen Nettoumsatz von 2,7 Mrd. TRY (1,5 Mrd. USD) mit Gesamtaktiva im Wert von 18,9 Mrd. TRY (10,4 Mrd. USD). Das Unternehmen wird seit Juli 2000 an der NYSE und ISE gehandelt und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen in der Türkei. Erfahren Sie mehr unter http://www.turkcell.com.tr

