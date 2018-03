VP-Holdhaus ad Rechnungsabschluss: Wieder ein Jahr ohne umweltpolitische Impulse

Wien (OTS) - "2012 war wieder ein Jahr ohne umweltpolitische Impulse", so ÖVP Wien Umweltsprecherin Gemeinderätin Karin Holdhaus in der heutigen Rechnungsabschlussdebatte.

"Das Budget des Umweltressorts wird als "Cash-Cow" für das allgemeine Budget verwendet und für große Umweltinitiativen bleibt nicht viel übrig. 131 Mio. Euro an Überschüssen allein aus den Bereichen Müll und Wasser - im Übrigen um 38,3 Mio. Euro mehr als beim Rechnungsabschluss 2011. Mit diesem Geld könnte man echte Umweltsanierungsmaßnahmen in Wien finanzieren", so Holdhaus weiter.

Aber die Stadtregierung verweigert weiterhin die Zweckbindung und die nächste Gebührenerhöhung von Wasser und Müll steht bereits 2014 wieder bevor. "Gut, dass Stadträtin Sima jetzt ihr Foto mit der Wasserrechnung mitschickt. So weiß jeder Wiener bei wem er sich für die Dauergebührenerhöhungen bedanken kann. Wieder ein Jahr ohne umweltpolitische Impulse. Schade für Wien, schade für die Wienerinnen und Wiener", so Holdhaus abschließend.

