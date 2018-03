SP-Valentin/Maresch (Grüne): Europaweit einheitliche Haftpflichtversicherung für Atomreaktoren!

400 Milliarden Euro pro Meiler - Rot-Grüner-Antrag im heutigen Wiener Gemeinderat

Wien (OTS/SPW-K) - Atomkraftwerke sind massiv unterversichert. Die geltenden Regelungen sehen nur eine - sowohl zeitlich aus als auch finanziell - beschränkte Haftung der Betreiber von Atomreaktoren vor, die Zulieferer sind nicht mehr haftbar. SPÖ und Grüne bringen im Rahmen der aktiven Anti-Atom-Politik der Stadt Wien daher im heutigen Gemeinde-rat einen Antrag für europaweit einheitliche Haftpflichtversicherungen für Atomkraftwerke ein.

"Umweltminister Berlakovich muss endlich an die EU-Kommission herantreten, um eine Haftpflichtversicherung für jeden Atomreaktor in der Europäischen Union vorzusehen und zwar in der Höhe von mindestens 400 Milliarden Euro je Atomreaktor", fasst SPÖ-Umweltausschussvorsitzender Erich Valentin den heutigen Antrag zusammen. Es müsse das Verursacherprinzip gelten: Wer den Schaden verursacht, muss dafür haftbar gemacht werden!

Dazu Rüdiger Maresch, Umweltsprecher der Grünen Wien: "Fukushima zeigt: Folgekosten von Atomenergie werden externalisiert und auf den Staat abgewälzt. Ein ehrlicher Kostenvergleich durch Einführung einer Haftpflichtversi-cherung würde vor Augen führen, wie hoch Zuschüsse zur Atomenergie sind. Die angeblich so hohen Kosten für erneuerbare Energien würden stark relativiert werden."

Sogar EU-Kommissar Oettinger für Versicherungspflicht für AKWs

Die Haftungssummen rangieren zwischen 50 Mio. Euro in der Slowakei, 91 Millionen Euro in Frankreich bis zur Summe von 2,5 Milliarden Euro in Deutschland. Diesen lächerlichen Summen stehen mögliche Schadenskosten von bis zu 8 Billionen Euro gegenüber. Eine im Februar 2013 veröffentlichte französische Regierungsstudie rechnet mit bis zu 430 Milliarden Euro für einen SuperGAU in Frankreich.

Sogar EU-Kommissar Oettinger fordert, dass eine Versicherungspflicht für Atom-kraftwerke von bis zu 10 Milliarden Euro eingeführt wird. Unterstützung findet der Vorschlag auch im Europäischen Parlament, das am 14. März 2013 einen Entschlie-ßungsantrag angenommen hat, in dem die Absicht der Kommission begrüßt wird, Maßnahmen legislativer und nicht-legislativer Art auf dem Gebiet der Versicherung und Haftung im Nuklearbereich vorzuschlagen.

Zwlt: Haftpflichtversicherung als Schritt zum europaweiten Atomausstieg

Bereits im Jahr 2011 hatten die Versicherungsforen Leipzig GmbH in einer Studie die Kosten für eine Haftpflichtversicherung erhoben. Der Studie zufolge wäre es für die Versicherer bereits unrentabel, auch nur einen Bruchteil der maximalen Schadens-summe zu versichern. Die Einführung einer Haftpflichtversicherung könnte also den entscheidenden Schritt für den europaweiten Atomausstieg bringen.

Daher gibt es auch eine Petition an das Europäische Parlament, in dem die unter-zeichnenden BürgerInnen der Europäischen Union, das Europäische Parlament auf-fordern, an die Europäische Kommission heranzutreten, dass diese einen Vorschlag unterbreitet, in dem eine Haftpflichtversicherung für jeden Atomreaktor in der Europä-ischen Union vorgesehen ist und zwar in der Höhe von mindestens 400 Milliarden Euro je Atomreaktor.

