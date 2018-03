SP-Lindenmayr: FPÖ nicht mehr ernst zu nehmen

Wien (OTS/SPW-K) - "Wenn der FP-Gemeinderat Herzog - übrigens gleichzeitig Funktionär im FP-Seniorenring - heute kritisiert, dass die Pensionserhöhungen unter der Inflationsrate liegen, dann kann man nur noch staunen. Um seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen: Der Bundesobmann des FP-Seniorenrings, Edwin Tiefenbacher, hat selbst zugestimmt, im Interesse des Konsolidierungspakts die Pensionen in den Jahren 2013 und 2014 unter der Inflationsrate anzupassen", so der SP-Gemeinderat Siegi Lindenmayr am Montag.

Lindenmayr: "Ein weiterer Beweis in einer langen Reihe dafür, dass in der FPÖ die eine Hand nicht weiß was die andere tut. Diese Partei kann man nicht mehr ernst nehmen."

