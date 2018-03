Wr. Rechnungsabschluss 2012 - SP-Ramskogler: Wien ist Sozialhauptstadt Europas

Arbeitslosigkeit bedeutet Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien ist die Sozialhauptstadt Europas", skizzierte die Wiener SPÖ-Landtags- und Gemeinderatsabgeordnete, Sonja Ramskogler, im Zuge der heutigen Rechnungsabschlussdebatte im Wiener Gemeinderat. "In ganz Europa bekennt man sich mittlerweile zu einer nachhaltigen Sozialpolitik, denn Arbeitslosigkeit bedeutet Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit", berichtete Ramskogler mit Verweis auf die soeben von ihr besuchte "European Social Network Conference" in Dublin.

Wien sei wirklich Vorreiterin in puncto Sozialpolitik: "Die rotgrüne Budgetpolitik spricht Bände: 2,7 Milliarden fließen jährlich alleine in Sozialleistungen. 33 Prozent gehen dabei an die Pflege, 30 Prozent in die Kinder- und Jugendwohlfahrt, 20 Prozent in den Wohnbau und 16 Prozent in die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS). Natürlich muss das Ziel unserer gemeinsamen Anstrengungen sein, dass es in Wien keine soziale Unterstützung mehr braucht, weil es Vollbeschäftigung gibt - aber das geht natürlich an der Realität vorbei", stellte Ramskogler in Richtung der Opposition klar, die in jüngster Vergangenheit immer wieder medial die BMS kritisiert hatte.

"Wir leben alle in einer Leistungsgesellschaft und jene Menschen, die nicht mehr im sogenannten "1. Arbeitsmarkt" Arbeit finden -möglicherweise aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung -benötigen unsere Unterstützung. Das entspricht meiner Meinung nach einem sozialdemokratischen, solidarischen Umgang mit unseren Mitmenschen", so Ramskogler weiter. "Wie kann man sich dabei politisch gerade auf die Schwächsten stürzen? Wir können die Leute in ihrer Not doch nicht alleine lassen!", zeigte sich die sozialdemokratische Gemeinderätin im Zusammenhang mit der Debatte um die BMS erstaunt. Abschließend verwies Ramskogler u.a. auf REINTEGRA, eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich um die berufliche Reintegration und Rehabilitation psychisch kranker Menschen kümmert und die Psychosozialen Dienste in Wien (PSD) - einem breiten Netzwerk ambulanter Einrichtungen für eine umfassende sozialpsychiatrische Grundversorgung in Wien, welches auch eine telefonische psychiatrische Soforthilfe anbietet.

