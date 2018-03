STRABAG bietet Fertigstellung von Alpine-Bauvorhaben an

Starke finanzielle Ausstattung und Know-how, um rasch Projekte fortführen zu können, Prüfung der einzelnen Projekte notwendig

Wien (OTS) - STRABAG, der Marktführer im österreichischen Bausektor, bietet bestehenden Kunden der Alpine an, laufende und nun stillstehende Bauvorhaben fertigzustellen. "Wir prüfen gerne, mit welchen Sofortmaßnahmen wir den Auftraggebern helfen können, den Baubetrieb sicherzustellen", sagt Siegfried Wanker, das für Österreich zuständige Vorstandsmitglied der STRABAG SE.

STRABAG verfügt über eine starke finanzielle Ausstattung und das Know-how, um sehr rasch und flexibel laufende Projekte fortführen zu können. "Voraussetzung dafür ist eine Prüfung der Risiken eines jeden Einzelprojektes", so Wanker. Das Angebot für Detailgespräche richtet sich an alle Auftraggeber der Alpine in Österreich. Auch an ausgewählten Projekten außerhalb des Heimatmarktes Österreich ist STRABAG interessiert.

