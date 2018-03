Stummvoll: SPÖ-Zahlenspiele nichts als unseriöse Wahlkampfpropaganda

SPÖ jongliert mit Geldern, die es noch gar nicht gibt – ÖVP appelliert für mehr Sachlichkeit und Seriosität

Wien, 24. Juni 2013 (ÖVP-PK) Als "durchsichtige und unseriöse Wahlkampfpropaganda" bezeichnet ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll die neuesten Rechenspiele der SPÖ. "Die rote 800 Millionen Euro-Träumerei ist pure Augenauswischerei und mehr als durchsichtig. Frei nach dem Motto: 'Darf's ein bisserl mehr sein?' überbieten sich die Roten derzeit selbst und werfen mit den Millionen nur so herum." Stummvoll kritisiert vor allem, dass die SPÖ hier Geld ausgeben will, das es entweder noch gar nicht gibt oder bereits budgetiert ist. "Das Geld, das laut SPÖ aus dem Verkauf der Mobilfunklizenzen kommen soll, gibt es noch nicht einmal", so der ÖVP-Finanzsprecher. Zudem seien diese Gelder bereits in den Budgetpfad des Infrastrukturministeriums eingepreist. "Wenn Ministerin Bures die Gelder bereits jetzt verbraten will, muss sie auch angeben, wo sie dafür in ihrem Ressort Einsparungen trifft", so Stummvoll, und weiter: "Mit künftigen Einnahmen aus Sozialversicherungen und Steuern, die im Budgetpfad eingerechnet sind, zu spekulieren, nur weil jetzt Wahlkampf ist, ist ebenfalls jenseitig." Stummvoll kritisiert weiter, dass nach den Plänen der SPÖ der Familienlastenausgleichsfonds zur Finanzierung von Konjunkturmaßnahmen angezapft werden soll: "Das Geld gehört den Familien, diese dürfen nicht zum Opfer von unseriöser Wahlkampfgags werden", so Stummvoll der abschließend festhält: "Die SPÖ streut den Menschen Sand in die Augen. Wenn man schon mit solchen Zahlen um sich wirft, muss man den Menschen auch sagen, welche Kosten den Steuerzahler dadurch erwarten. Neue Schulden sind Belastungsrucksäcke für die Steuerzahler und treffen vor allem unsere Kinder. Daher appellieren wir als ÖVP für mehr Sachlichkeit in der Debatte und dafür, dass die SPÖ wieder auf den Boden der Seriosität zurückfindet."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei