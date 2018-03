Wr. Rechnungsabschluss - SP-Lindenmayr: "Europa muss Wien werden"

Wiener Ausbildungsgarantie für Jugendliche EU-weit gefordert

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien - und damit die rot-grüne Stadtregierung -ist zukunftsorientiert, Wien kämpft erfolgreich gegen die Finanzkrise und Wien setzt Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit", so der SP-Gemeinderat Siegi Lindenmayr am Montag bei der Debatte zum Wiener Rechnungsabschluss. "Anders die Wiener VP: Sie geht zielsicher immer in die falsche Richtung. Daher ist sie auch nur noch ein Schatten ihrer selbst."

Wien sei auch ein Vorbild für Europa, so Lindenmayr: "Die Wiener Ausbildungsgarantie, die jedem Jugendlichen einen Lehrabschluss ermöglicht, soll auf europäischer Ebene eingeführt werden. Europa soll Wien werden." Weiters forderte Lindenmayr das kommunale Wahlrecht für EU-Bürger.

Lindenmayr erinnerte daran, dass die Wiener Stadtwerke im Vorjahr 940 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur investiert hatten und die Wiener Linien einen neuen Fahrgastrekord erzielt hatten. "39 Prozent der Wienerinnen und Wiener nutzen bereits die Wiener Linien -1993 waren es nur 29 Prozent." Lindenmayr bedankte sich in diesem Zusammenhang auch bei den 16.000 Beschäftigten der Wiener Stadtwerke für ihren täglichen Einsatz.

