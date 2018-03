Bildungsministerin Schmied verleiht Fairness Award 2013

Wien (OTS) - Zum heutigen Auftakt der Aktionstage "Weiße Feder" vergibt Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied den Fairness Award 2013. Er zeichnet Projekte und Verhaltensvereinbarungen von Schulen aus, die ein faires, schulpartnerschaftliches Miteinander ins Zentrum stellen. Dieses Jahr konnten die Praxisvolksschule PH NÖ (6-10 Jahre), das SPZ Zirl, Tirol (11-14 Jahre), sowie die Berufsschule für Bürokaufleute, Wien (15-19 Jahre), die ExpertInnenjury überzeugen.

"Die Schule ist nicht nur Ort der Wissensvermittlung, sie bereitet SchülerInnen auch auf ein aktives Leben in unserer Gesellschaft vor. Zivilcourage, persönliches Engagement und Teamgeist sind essentielle Sozialkompetenzen für ein demokratisches und friedvolles Zusammenleben. Ich freue mich sehr über die vielseitigen Projekte des diesjährigen Fairness Awards, die beweisen, wie engagiert und kreativ sich Österreichs Schulpartner mit Fairness, Respekt und gemeinschaftlichem Miteinander im Schulalltag auseinandersetzen und gratuliere den GewinnerInnen herzlich!", so Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied.

Motto 2013: "Zivilcourage - Wir sind füreinander da!"

"Zivilcourage - Wir sind füreinander da!" ist das Schwerpunktthema des diesjährigen Fairness Awards und setzt den Fokus auf persönliches Engagement, faires Miteinander sowie auf Wille und Mut, sich für andere einzusetzen. Einreichungen aus ganz Österreich stellten die ExpertInnen-Jury vor die Herausforderung, die besten 9 Projekte sowie die besten drei Verhaltensvereinbarungen in drei Alterskategorien zu nominieren.

Die Gewinnerprojekte

Wolfsgeheul & Giraffenherz. Praxisvolksschule PH NÖ

In der Alterskategorie 6-10 Jahre wird die Praxisvolksschule PH NÖ ausgezeichnet. Das Projekt "Wolfsgeheul & Giraffenherz" ist Ergebnis einer Elternbefragung und stellt gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg ins Zentrum. Alle LehrerInnen, NachmittagsbetreuerInnen, SchülerInnen und Eltern waren in das Projekt eingebunden.

Buddyprojekt am SPZ-Zirl. (Tirol)

Als Gewinnerprojekt der Alterskategorie 11-14 Jahre konnte sich das SPZ Zirl (Tirol), mit dem "Buddyprojekt am SPZ - Zirl" durchsetzen. SchülerInnen werden zu Buddies ausgebildet, um als "In-Control-Team" Buddyangebote zu stellen und als "Help-Team" Erste Hilfe an der eigenen Schule anzubieten. Ziel ist es, den Selbstwert von SonderschülerInnen zu stärken und Sie durch Zusatzkompetenzen gut auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Traumfänger - Texte und Bilder gegen Gewalt. Berufsschule für Bürokaufleute (Wien)

Die Berufsschule für Bürokaufleute in Wien erreicht den ersten Platz in der Alterskategorie 15-19 Jahre. Das Projekt "Traumfänger -Texte und Bilder gegen Gewalt" leistet einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema Gewalt gegenüber Kindern. Die SchülerInnen beschäftigen sich besonders mit der Situation obdachloser Jugendlicher, konkret mit der Notschlafstelle "A_Way", für die sie auch eine Kleidersammlung organisierten.

Kategorie Verhaltensvereinbarungen

In der Kategorie Verhaltensvereinbarungen werden die schulpartnerschaftlichen Initiativen der Volksschule LAAB Regenbogenschule, Oberösterreich (6-10 Jahre), der HSI Mistelbach, Niederösterreich (11-14 Jahre) und des ORG der Franziskanerinnen Vöcklabruck, Oberösterreich (15-19 Jahre) ausgezeichnet.

Der Fairness Award

Mit dem Fairness Award unterstützt das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur Projekte und Initiativen, die sich nachhaltig für Partnerschaftlichkeit, Fairness und Respekt an Österreichs Schulen einsetzen. Die Initiative berät zudem bei der Umsetzung von Projekten und stärkt die Verantwortung der Schulpartner füreinander. Die ersten Plätze sind mit je 1.000 Euro dotiert, die zweiten erhalten jeweils 750 Euro, die Drittplatzierten 500 Euro. Die Verhaltensvereinbarungen werden in allen drei Alterskategorien mit je 1.000 Euro ausgezeichnet. www.fairnessaward.at

Die Weiße Feder

Die "Weiße Feder", eine Initiative des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, ist ein Symbol der Solidarität. Sie ist ein Zeichen, dass Gewalt an und von jungen Menschen in der Gesellschaft keinen Platz hat. Insbesondere im Lebensraum Schule ist es wichtig, respektvoll und tolerant miteinander umzugehen. Die vielseitigen Projekte der "Weißen Feder" helfen, Konflikte zu lösen und setzen sich für mehr Fairness im Zusammenleben ein. www.weissefeder.at

Alle PreisträgerInnen des Fairness Awards 2013:

Kategorie "Schulprojekte" 6- bis 10-Jährige

1. Platz

Praxisvolksschule PH Niederösterreich

Wolfsgeheul & Giraffenherz

2. Platz

Volksschule Geidorf (Steiermark)

Unsere Menschenrechtsschule

3. Platz

Volksschule Ansfelden (Oberösterreich)

Schubladen.denken verboten! Kinder kennen (k)eine Schublade. Schubladen machen neugierig.

Verhaltensvereinbarungen

Volksschule LAAB Regenbogenschule (Oberösterreich)

Kategorie "Schulprojekte" 11- bis 14-Jährige

1. Platz

SPZ Zirl (Tirol)

Buddyprojekt am SPZ - Zirl

2. Platz

Musikhauptschule Weiz (Steiermark)

SOS Werkstatt - wir übernehmen Verantwortung!

3. Platz

Neue Mittelschule - Europäische Mittelschule Oberwart (Burgenland) Harry Potter an der Europäischen Mittelschule Oberwart Verhaltensvereinbarungen

HSI Mistelbach (Niederösterreich)

Kategorie "Schulprojekte" 15- bis 19-Jährige

1. Platz

Berufsschule für Bürokaufleute (Wien)

Traumfänger - Texte und Bilder gegen Gewalt

2. Platz

BHAK/BHAS Wien 13 (Wien)

get2gether

3. Platz

BRG Traun (Oberösterreich)

Sozialprojekt am BRG Traun

Verhaltensvereinbarungen

ORG der Franziskanerinnen Vöcklabruck (Oberösterreich)

