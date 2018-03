FP-Gudenus zu Brauner: Billig-Arbeitskräfte aus dem Ausland verdrängen Inländer!

Schönfärbereien der Finanzstadträtin können nicht über die tristen Fakten hinwegtäuschen

Wien (OTS/fpd) - Sogar das rote Sozialministerium widerspricht den Märchen der glücklosen SPÖ-Finanzstadträtin Renate Brauner: Seit dem Jahr 2011 sind in Wien aufgrund der guten Konjunkturlage 16.445 neue Arbeitsplätze entstanden. Gleichzeitig haben aber in unserer Stadt seit der Ostöffnung 20.939 Ausländer eine Beschäftigung gefunden. "Angesichts dieser Zahlen sollten ihre Rechenkünste doch so weit reichen, dass sie erkennt, dass 4.494 Inländer ihre Jobs an Ausländer verloren haben", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Und diese Entwicklung dauere an und verstärke sich noch: "Das WIFO berichtete, dass im vierten Quartal 2012 die Beschäftigung von Ausländern um 5,9 Prozent gestiegen, jene von Inländern aber um 0,6 Prozent zurückgegangen ist. Im ersten Quartal 2013 ist die Inländer-Beschäftigung bereits um 0,8 Prozent gesunken. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Das entspricht voll der rot-grünen Politik gegen die eigenen Bürger."

Die Verlierer-Koalition rolle Billig-Arbeitskräften aus dem Ausland systematisch den roten Teppich aus. Gudenus: "Dass diese den einheimischen Beschäftigten und den gut integrierten Migranten die Jobs wegnehmen und für brutales, unsoziales Lohndumping sorgen, ist ihnen egal. Aus ideologischen Motiven und in der Hoffnung auf Machterhalt locken Sozialisten und Grüne gezielt immer mehr Ausländer in die Stadt. Und trotz 120.000 Arbeitsloser wollen sie sogar Asylwerbern den Zugang zum Arbeitsmarkt weiter erleichtern. Das ist völlig unverantwortlich." Er kündigt an: "Wir Freiheitliche werden weiterhin mit all unserer Kraft gegen diese Inländer-Feindlichkeit kämpfen. Wir sagen: Österreicher zuerst! Solange die Lage am Wiener Arbeitsmarkt derart angespannt ist, muss es zumindest einen Zuwanderungsstopp geben. Wir müssen aber in Wahrheit auch danach trachten, Ausländer zur Rückkehr in ihre Heimat zu motivieren!" (Schluss)

