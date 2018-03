Aviso Heinisch-Hosek: Morgen Veranstaltung Vienna+20: Women's rights at stake?!

20 Jahre nach der UN-Menschenrechtskonferenz Veranstaltung mit NGOs im Palais Dietrichstein

Wien (OTS) - Am Dienstag, 25. Juni 2013, 19.00 lädt Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek zur Veranstaltung Vienna+20: Women's rights at stake?! Voices of international women's rights activists zu NGO's zu einem Empfang.

Programm:

Begrüßung durch Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek Podiumsgespräch mit

Seidy Salas Víquez, Colectiva por el Derecho a Decidir & Centro de Investigación y Estudios de la Mujer (Costa Rica)

Valerie N. Msoka, Journalistin, Leiterin der Tanzania Media Women Association (Tanzania)

Wendy Harcourt, Senior Lecturer on Rural Development, Environment and Population Studies, International Institute of Social Studies (Australien/Niederlande)

Rosa Logar, Leiterin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, Aktivistin "Frauenrechte sind Menschenrechte" (Österreich)

& Publikumsdiskussion

Moderation: Ursula Dullnig (WIDE)

Ort: Büro der Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst, Palais Dietrichstein

Minoritenplatz 3, 1014 Wien

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

