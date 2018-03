Enterprise Rent-A-Car expandiert in die Niederlande

London (ots) - Im Zuge seiner Expansionsstrategie in Europa hat Enterprise Rent-A-Car den Autovermieter SharingMatters BV als Franchise-Partner gewählt, um die Marke Enterprise in den Niederlanden aufzubauen.

Das Unternehmen wird zunächst Standorte an den wichtigsten niederländischen Flughäfen eröffnen. Die erste Filiale soll bereits im September 2013 in Betrieb genommen werden, danach folgen Stationen an den größten Bahnhöfen des Landes. Das Ziel ist der Aufbau eines Stationsnetzwerkes an strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkten, Drehkreuzen und Reisezielen, um die steigende Nachfrage der Einreisenden in die Niederlande zu bedienen.

Die Partnerschaft mit SharingMatters BV ist ein weiterer Bestandteil der Expansionsstrategie in Europa, mit der Enterprise das Angebot und die Auswahl für Privat- und Geschäftsreisende in Bezug auf erstklassige Autovermietung flächendeckend ausbaut. Durch die Markenexpansion in die Niederlande erweitert Enterprise sein Netzwerk um Standorte in einer der stärksten Volkswirtschaften Europas, die zahlreiche multinationale Konzerne beherbergt. Enterprise Rent-A-Car ist damit in nahezu allen Kernmärkten für Autovermietung in Europa vertreten.

SharingMatters, eines der jüngsten Unternehmen in der niederländischen Autovermieter-Branche, wurde von einem Management-Team mit Thomas Wolters an der Spitze gegründet. Das Team von SharingMatters besteht aus ausgewiesenen Experten des Marktes, die lange Erfahrung und ein großes Gespür für die Bedürfnisse und Erwartungen internationaler wie nationaler Kunden einbringen. SharingMatters bewegt sich in einem Mobilitätsmarkt mit einem Volumen von über einer Milliarde Euro pro Jahr.

Peter A. Smith, Vice President Global Franchising bei Enterprise, betont: "Wir freuen uns sehr, SharingMatters im wachsenden Franchise-Netzwerk von Enterprise Rent-A-Car in Europa begrüßen zu dürfen. SharingMatters ist ein junges Unternehmen, das dennoch tief im niederländischen Autovermietungsmarkt und Carsharing-Sektor verwurzelt ist und ein enormes Potenzial hat."

Thomas Wolters, Geschäftsführer von SharingMatters BV, unterstreicht:

"Wir sehen es als großen Erfolg, Mitglied des Enterprise-Netzwerks zu sein und wir sind stolz darauf, unseren Teil zu der weltweiten Expansion dieses bemerkenswerten Unternehmens beizutragen. Es ist darüber hinaus eine hervorragende Möglichkeit für uns, sowohl die anspruchsvollen internationalen Kunden als auch den hart umkämpften niederländischen Markt zu bedienen."

In Bezug auf das Service-Verständnis fügt Thomas Wolters hinzu:

"Enterprise ist der mit Abstand größte Anbieter für Mietwagen und Sharing-Produkte weltweit. Dennoch konzentriert sich das Unternehmen auf einen individuellen Kundenservice wie zu seinen Anfangszeiten. Wir teilen die Ansicht, dem einzelnen Kunden höchste Priorität beizumessen, und freuen uns sehr darauf, den Kunden in den Niederlanden stets herausragenden Service zu bieten."

Über Enterprise Rent-A-Car:

1957 gegründet, gehört Enterprise Rent-A-Car heute als Marke des weltweit größten Autovermieters Enterprise Holdings (St.Louis, USA) mit mehr als 7.000 Standorten und 75.000 Mitarbeitern in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich und Spanien zu den internationalen Marktführern der Branche.

Neben den eigenen Standorten erweitert Enterprise seine weltweite Präsenz an Flughäfen und in wichtigen Ballungszentren kontinuierlich durch Franchise-Vereinbarungen und Partnerschaften mit unabhängigen lokalen Anbietern, wie z.B. in Portugal, Italien, den Niederlanden, Griechenland, der Türkei, Österreich, Ungarn, der Slowakei, Brasilien und China.

In Deutschland hat sich Enterprise Rent-A-Car auf das Firmenkunden-und Ersatzwagengeschäft spezialisiert, bietet aber auch für private Anmietungen attraktive Tages- und Wochenendangebote. Seit dem Markteintritt 1997 in Deutschland ist Enterprise Rent-A-Car stark gewachsen und betreibt heute bundesweit über 190 Standorte mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen zu Enterprise Rent-A-Car gibt es unter www.enterprise.de.

