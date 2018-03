"Wunder erleben": Benefizveranstaltung zugunsten von Schmetterlingskindern

Veranstaltung am 26. Juni 2013 in der Marokkanerkaserne

Wien (OTS) - ACHTUNG Sperrfrist!

Sperrfrist für Berichterstattung und Fotos: Erstmaliges Erscheinen in der Abendausgabe des 27. Juni 2013 bzw. in der Tagesausgabe des 28. Juni 2013.

Der Sozialverein des Bildungszentrums Wien veranstaltet am 26. Juni 2013, um 14 Uhr in der Marokkanerkaserne in Wien eine Benefizveranstaltung. Der Erlös der Veranstaltung kommt Menschen zugute, die an der schweren Hauterkrankung Epidermolysis bullosa leiden sowie unverschuldet in Not geratenen Polizistinnen und Polizisten. Die Veranstaltung findet unter dem Ehrenschutz von Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner statt.

Zahlreiche Prominente werden bei der Veranstaltung anwesend sein, darunter der Kabarettist Christoph Fälbl, der Moderator Dorian Steidl, Ex-"Dancing Star" Biko Botowamungo, Max von Thurn und Taxis, Kickbox-Weltmeister Fadi Merza, die ehemalige Eiskunstlauf-Europameisterin Claudia Kristofics-Binder, DJ Alex List, die Tänzerin Yvonne Rueff, der ehemalige Frontman der "Flying Pickets" Gary Howard und der ehemalige erste Solotänzer der Wiener Staatsoper Gregor Hatala.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Zeit: Mittwoch, 26. Juni 2013, 14 Uhr

Ort: Marokkanerkaserne, Marokkanergasse 4, 1030 Wien

