Wr. Rechnungsabschluss 2012 - SP-Yilmaz: "Der waff sollte in alle Bundesländer exportiert werden!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Krise das Jahres 2008 ist noch nicht vorbei. Zum Glück sind einige Staaten mittlerweile zur Einsicht gekommen, dass Sparen alleine die Wirtschaft abwürgt. Wien setzt auf gezielte Investitionen und kommt damit gut durch die Krise", hob SP-Gemeinderätin Nurten Yilmaz in der Rechnungsabschluss-Spezialdebatte für die Geschäftsgruppe Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke hervor. Die Banken, die die Krise verursacht haben, sollten für ihre Fehler bezahlen, etwa durch Bankenabgabe und die Finanztransaktionssteuer. Aber auch die Wohlhabenden in unserem Land sollten sich "solidarisch zeigen und ihren Teil beitragen", plädierte die SP-Gemeinderätin.

"Wien hat auf die Finanzkrise richtig reagiert und etwa durch die Infrastrukturoffensive beispielsweise mit dem Ausbau der U1 den Grundstein für ein leistungsfähiges Wien gelegt!", rief SP-Yilmaz in Erinnerung. Gerade bei der Beschäftigung stehe Wien vor großen Herausforderungen: So gab es im Jahr 2012 ein Plus an Beschäftigung, aber auch Arbeitslosigkeit. Im internationalen und europäischen Vergleich sei Wien vorbildhaft. Bei den Lehrstellensuchenden sei die Situation, dank der Wiener Ausbildungsgarantie, stabil.

"Wien betreibt eine gezielte Arbeitsmarktpolitik und hat dafür 2012 58 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. 28.000 Personen haben von den Angeboten des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) profitiert. Unser Plan ist es, den Anteil an gering qualifizierten Personen zu verringern - deshalb haben wir auch den Qualifikationsplan Wien 2020 ins Leben gerufen", unterstrich Yilmaz. Wien habe hier etwas Historisches vor: "Wir bauen damit wenn man so will die Donauinsel für den Arbeitsmarkt, die Dämme sollen Bildung und Ausbildung sein und vor Arbeitslosigkeit schützen", so Yilmaz.

Bei der Qualifizierung von MigrantInnen unterstütze der waff mit maßgeschneiderten Angeboten, von der Berufserstinformation bis zur Anerkennung von mitgebrachten Qualifikationen. "Unser Ziel ist es einerseits das Ausbildungsniveau von MigrantInnen zu erhöhen, andererseits hochqualifizierte Personen am Arbeitsmarkt besser zu integrieren. Der waff ist hier vorbildhaft und sollte in alle Bundesländer exportiert werden", schloss Yilmaz.

