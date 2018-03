Krainer ad Fekter: Österreich braucht Konjunkturpaket für die Bauwirtschaft

"Finanzministerin predigt Wasser und trinkt Wein" - Investiver Umgang mit Krise hat sich bewährt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer weist die jüngsten Attacken von ÖVP-Vizechefin Fekter entschieden zurück. "Die Finanzierung des von der SPÖ geforderten Konjunkturpakets für die Bauwirtschaft steht auf soliden Beinen", stellte Krainer am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressdienst fest. Während die Ideen der ÖVP die Österreicherinnen und Österreicher bis zu elf Milliarden Euro kosten könnten, ausschließlich Reichen zugute kämen und ein "finanzpolitisches Waterloo für das Land" bedeuten würden. "Alleine der hohe Kinderfreibetrag für reiche Eltern würde bis zu fünf Milliarden Euro kosten; die von der ÖVP geforderten Lohnkürzungen unter dem Deckmantel der 'Mitarbeiterbeteiligung' ebenfalls bis zu fünf Milliarden. Nichts davon hätte außerdem auch nur den geringsten Beschäftigungseffekt." Der SPÖ-Finanzsprecher kritisiert daher, dass "die Finanzministerin Wasser predigt und Wein trinkt". ****

Zudem würden auch Ökonomen das von Kanzler Faymann geforderte Konjunkturpaket unterstützen, beispielsweise AK-Wirtschaftsexperte Markus Marterbauer und WIFO-Konjunkturexperte Marcus Scheiblecker. "Überdies sei Fekter an die erfolgreichen Konjunktur- und Arbeitsmarktpakete von 2009/2010 erinnert. Der investive Umgang mit der Krise hat sich ganz einfach bewährt", so Krainer. Jetzt gelte es, die Bauwirtschaft zu stärken, in Form von Investitionen in Wohnungen, Kindergartenplätze, Pflegeplätze, Hochwasserschutz, Bahnausbau und Tunnelsicherheit.

Zur Finanzierung des SPÖ-Vorschlags: Mit rund 250 Millionen Euro jährlich an zusätzlichen Rückflüssen für den Bund sei aufgrund der geringeren Ausgaben für Arbeitslosigkeit und durch höhere Steuereinnahmen, etwa durch die Lohnsteuer, zu rechnen. 100 Millionen Euro jährlich kämen aus dem Familienlastenausgleichsfonds (kurz:

FLAF) für die Kinderbetreuung; weiters einmalig Erlöse aus digitaler Dividende von zumindest 250 Millionen Euro, 100 Millionen Euro durch Rücklagen aus dem Wirtschaftsressort und rund 100 Millionen Euro an Rücklagen aus den anderen Ressorts. (Schluss) mo/sn

