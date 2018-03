VP-Juraczka ad Brauner: Wenn wir schon bei den Fakten sind...

Wien (OTS) - "Gerne kommen wir dem Wunsch von Vizebürgermeisterin Brauner nach, seriös und faktenbasiert zu diskutieren. Wenn die SPÖ immer behauptet, nicht nur die Zahl der Arbeitslosen steige in Wien sondern auch die der Beschäftigten, so ist das schlicht und ergreifend falsch", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Replik.

Manfred Juraczka: "Laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger waren in Wien im Jahr 1993 789.200 unselbständig Beschäftigte registriert, im Jahr 2012 waren es gerade einmal 786.384. Die Vergleichszahlen für Österreich belaufen sich auf 3.054.900 (1993) und 3.465.463 (2012). Während also in Wien die Beschäftigtenzahlen in den letzten 20 Jahren stagnierten, wurden österreichweit zwischen 1993 und 2012 mehr als 400.000 Arbeitsplätze geschaffen."

"Wien hält nicht nur die Rote Laterne bei den Arbeitslosenquoten, sondern ist auch Schlusslicht bei den Beschäftigtenzahlen. Wer wenn nicht die SPÖ soll in den letzten 20 Jahren dafür verantwortlich gewesen sein", so Juraczka abschließend.

