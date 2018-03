FPK-LPO Ragger: 100 Tage Stillstand - 100 rote Posten

Rote Einfärbung als einzige politische Leistung - Wesentliche Antworten auf Rekordarbeitslosigkeit blieben aus - Freiheitliche präsentieren 5 Punkte Programm

Klagenfurt (OTS) - "Vor 100 Tagen wurde in Kärnten der Stillstand in diesem Land ausgerufen", mit diesen Worten begann der freiheitliche Parteiobmann LR Mag. Christian Ragger gemeinsam mit Ladesparteisekretärin Mag. Nina Schratter, die heutige Pressekonferenz nach Ablauf der ersten 100 Tage Links-Koalition in Kärnten.

Nach fast drei Monaten sei die Schonfrist für die neue Regierung abgelaufen. Man konnte außer der systematischen Vernichtung von freiheitlicher Politik wenig bis gar nichts vorweisen, mit dem man das Land nach vorne bringen könnte. Was blieb war die rote Einfärbung in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. "Kurz nach Antritt der Links-Koalition wurde die soziale Eiszeit ausgerufen, und mit der Abschaffung von Teuerungsausgleich und Müttergeld rund 25.000 Kärntner vor den Kopf gestoßen", ruf Ragger in Erinnerung.

Auch lasse die Regierung sämtliche arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen vermissen. "Angesichts der bereits täglichen Hiobsbotschaften im Hinblick auf Konkurse und Firmenschließungen und der Rekordarbeitslosigkeit von 12 Prozent sind die nicht vorhandenen Lösungsansätze der Koalition schwer zu verurteilen", betont Ragger. Auch sei die Beschäftigung in Kärnten das erste Mal seit 15 Jahren rückläufig.

Besonders nachlässig war die Linkskoalition aber bei wesentlichen Themen wie dem Wohnen oder der Gesundheit. "Im Herbst wurden 851 Wohneinheiten, welche eine Wertschöpfung in der Höhe von 132 Millionen Euro auslösen würden, vom Wohnbauförderungsbeirat genehmigt. Anstatt möglichst viele Bauvorhaben freizugeben, wurde die Bürokratie verstärkt und bisher lediglich 111 Wohneinheiten genehmigt", so Ragger. Auch im Bereich des Gesundheitswesens herrsche nun Klarheit. So werde Kärnten rund 145 Millionen Euro weniger für die Krankenhäuser des Landes zur Verfügung haben. Ragger erwarte sich hier endlich konkrete Ansagen der zuständigen Gesundheitsreferentin Beate Prettner. "Welche Einsparungen im Gesundheitsbereich werden nun erfolgen?", fragt sich Ragger und fordert Klarheit für Kärntens Bevölkerung.

Angesichts dieser Entwicklung fordern die Freiheitlichen die Umsetzung folgender fünf Punkte für die wirtschaftspolitische Entwicklung des Landes. Die sofortige Aufmachung der Wohneinheiten im Wohnbauprogramm, die Erhöhung der Schwankungsreserve des Zukunftsfonds in der von 50 bis 70 Millionen für die direkte Unterstützung der Bauwirtschaft, ein Impulsprogramm für Investitionen in erneuerbare Energien und nachhaltige Investitionen, die Vorziehung von Bauvorhaben wie der zweiten Röhre des Karawankentunnels und Prämien für Schaffung von Arbeitsplätzen in der Bauwirtschaft. "Wir fordern die Regierung auf, parteipolitische Besetzungen einzustellen und stattdessen arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Kärnten zu setzen", so Ragger.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPK

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404