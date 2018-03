RfW Niederösterreich und RfW Österreich trauern um KommR Walter Fischer

Der RfW trauert um KommR Walter Fischer, Landesobmann des RfW-NÖ und Bundesobmann-Stellvertreter. Fischer verstarb am Sonntag nach schwerer Krankheit im 63. Lebensjahr.

Wien (OTS) - Der Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender Niederösterreich und der RfW Österreich trauern um KommR Walter Fischer, Landesobmann und Bundesobmann-Stellvertreter, der am Sonntag nach schwerer Krankheit im 63. Lebensjahr verstorben ist. "Walter Fischer war uns als Mensch, als Unternehmer und als Interessenvertreter ein Vorbild und wird es auch weiterhin sein", so Landesobmann-Stellvertreterin Elisabeth Ortner im Namen des gesamten Vorstandes und Bundesobmann Fritz Amann, stellvertretend für den RfW Österreich.

"Der Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender Niederösterreich verliert mit Walter Fischer nicht nur seinen hochverdienten, langjährigen Obmann. Wir verlieren mit ihm einen aufrichtigen Freund und einen Menschen, jemanden, der sich auch nicht scheute, die Dinge beim Namen zu nennen. Auch als Unternehmer zeichneten ihn Anstand, Fairness, Handschlagqualität und Zielstrebigkeit aus. Als Interessenvertreter der niederösterreichischen und österreichischen Unternehmer hatte er immer ein offenes Ohr für die Probleme von Unternehmerkollegen und war immer ehrlich - und mit der nötigen Hartnäckigkeit - um Lösungen bemüht. Er sah sich als Sprachrohr für die Anliegen der kleinen Unternehmer - und das war er auch!", so Ortner und Amann.

Walter Fischer wurde in Baden bei Wien geboren. Er schloss eine Lehre zum Kfz-Elektriker und eine Lehre zum Lkw-Kfz-Mechaniker ab. 1979 absolvierte er die Konzessionsprüfung für den Nah- und Fernverkehr. Seine ersten beruflichen Sporen verdiente er sich im elterlichen Transportunternehmen, in dem er rund zehn Jahre tätig war. Später zeichnete er bei der Fa. Denzel für Mitsubishi Japan in der Sportabteilung als Leiter des Transportwesens für Weltmeisterschaftsralley-Einsätze verantwortlich und war bei der Fa. Steinpruckner Entsorgungs- und Deponiebetriebe als Betriebsleiter tätig. 1986 übernahm er den elterlichen Betrieb. Bis zuletzt führte er höchst erfolgreich die Geschäfte der W. & Ch. FISCHER GmbH. Aufgrund seiner Verdienste wurde ihm der Berufstitel Kommerzialrat verliehen.

Walter Fischer trat 1997 dem Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RfW) bei. Über 15 Jahre lang - seit Ende 1998 - stand er als Landesobmann an der Spitze des RfW Niederösterreich. Er war Mitglied des RfW-Bundesvorstandes und seit Herbst 2010 Bundesobmann-Stellvertreter.

Seit 13 Jahren war Walter Fischer Mitglied des Wirtschaftsparlaments der WKÖ. Von 2000 bis 2005 bekleidete er das Amt des Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Er war außerdem Mitglied der Spartenkonferenz Transport und Verkehr in der WKÖ, des Fachverbandes und der Fachgruppe der Abfall- und Abwasserwirtschaft und des Fachverbandes der Güterbeförderung. Walter Fischer gehörte der Landesinnung des Bauhilfsgewerbe Niederösterreich, der Landesinnung Bau und dem Landesgremium des Sekundärrohstoff - und Altwarenhandels an. 2000 bis 2011 war Walter Fischer Gemeinderat der Stadtgemeinde Baden.

"Mit Walter Fischer ist eine beeindruckende, engagierte Persönlichkeit von uns gegangen, deren Andenken der RfW immer in Ehren halten wird. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt jetzt seiner Familie, vor allem seiner Frau und seiner Tochter", so Ortner und Amann.

