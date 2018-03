Mad Men Night am 11. Juli in Wien

Sky und Fox laden zur Vorpremiere ins "Kino am Dach"

Wien (OTS) - "Mad Men", die preisgekrönte Kultserie über eine New Yorker Werbeagentur in den 60er-Jahren geht in die sechste Runde. TV-Start der sechsten Staffel ist am 23. September auf Fox bei Sky. Wiener Fans können die neue Season bereits am 11. Juli bei der Mad Men Night als exklusive Vorpremiere erleben. Sky und Fox laden im Rahmen des Sommerkinos "Kino am Dach" zu einem einzigartigen Kinoabend im Stil der 60er Jahre aufs Dach der Stadtbücherei am Urban Loritz Platz. Gezeigt wird die Pilotfolge der brandneuen Staffel in Spielfilmlänge und im Originalton.

Wer Don, Roger, Joan und Megan auf der großen Kinoleinwand sehen will, kann sich ab 19.00 Uhr ein Ticket beim Sky Desk sichern. Diese sind wie immer kostenlos, aber begrenzt und werden nach dem Prinzip "first come first served" ausgegeben. Filmstart ist um 21.30 Uhr. Auf Verkleidete warten Überraschungen.

