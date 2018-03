Razborcan: NÖ Jugendticket auch für StudentInnen, FachhochschülerInnen und Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Ungleichbehandlung muss ein Ende haben

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Die Nachfrage nach dem Top-Jugend-Ticket für die Ostregion ist seit seiner Auflage unverändert hoch. Es gilt für alle rund 230.000 Schülerinnen, Schüler sowie Lehrlinge bis zum 24. Lebensjahr auf allen Verbundlinien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland an allen Tagen während des Schuljahres bis zum Beginn der Sommerferien. Bisher ausgeschlossen sind StudentInnen an Fachhochschulen und anderen universitären Einrichtungen sowie Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen bis 24 Jahre. Das ist ein Zustand, der bereinigt gehört. Daher fordert die SPNÖ die Aufnahme dieser Jugendlichen in den BezieherInnenkreis des NÖ Top-Jugend-Tickets", so der Verkehrssprecher der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Gerhard Razborcan.

Im ersten Jahr wurden rund 330.000 der NÖ Jugendtickets verkauft, seit heuer kann das Top-Jugend-Ticket sogar online bestellt werden. "Die rund 35.000 niederösterreichischen Studentinnen und Studenten sind jedoch 'noch' von diesem guten Angebot ausgeschlossen. Für sie gilt nach wie vor für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien das Semesterticket um Euro 75,-, Studierende in Niederösterreich, etwa an der Uni Krems oder an den niederösterreichischen Fachhochschulen, müssen in den VOR-Außenzonen für die Monate September bis Juni eine Monatskarte lösen, die um 30 % ermäßigt ist", so Razborcan weiter.

Ein weiterer Bereich betrifft auch Jugendliche in Nachreifungsprojekten, das sind rund 1.600 Personen bundesweit. Diese Projekte sind berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, an die entweder ein Lehrverhältnis oder eine berufliche Tätigkeit in der Wirtschaft anschließt. Im Gegensatz zu allen anderen Gruppen, wie SchülerInnen oder Lehrlingen, erhalten diese Jugendlichen allerdings kein Jugendticket. "Die Situation der betroffenen Jugendlichen, die eine Berufstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt anstreben, aber im Vergleich etwa zu Lehrlingen schlechter gestellt sind, muss bereinigt werden", so der SPNÖ-Verkehrssprecher abschließend.

