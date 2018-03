Schennach: EU-Vertiefung braucht echte Sozialunion und gleichere Geschwindigkeiten

SPÖ-Bundesrat fordert Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit auf COSAC-Tagung in Dublin

Wien (OTS/SK) - In Dublin forderte SPÖ-Bundesrat Stefan Schennach am Montag im Rahmen der COSAC-Tagung (Konferenz der Europaausschüsse), den raschen Ausbau einer echten Wirtschafts-, Währungs- und Bankenunion. "Aber die Bedingung dafür heißt, den gleichzeitigen Aufbau einer Sozialunion und die Vermeidung ungleicher Geschwindigkeiten", sagte Schennach, der vor allem eine gemeinsame Arbeitsmarktpolitik forderte. Kritisch äußerte sich Schennach zu der kontraproduktiven Sparpolitik und kritisierte mit scharfen Worten den Steuerwettbewerb zwischen Mitgliedsstaaten und bezeichnete dieses Steuerdumping wörtlich als "schändlich". "Wir brauchen jetzt eine Steuerharmonisierung und die Einführung der Transaktionssteuer", erklärte Schennach. ****

In seiner Rede appellierte Schennach an die Parlamente der Mitgliedsstaaten, die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit absolut in den Vordergrund zu stellen. "Die Jugend darf nicht länger für die Krise bezahlen, die die Eltern- und Großelterngeneration verursacht hat. Daher müssen wir europäisch sowohl das duale Ausbildungssystem wie in Österreich einführen, als auch ein echtes Arbeitsmarktservice, das nicht nur Auszahlungen vornimmt, sondern Jobs vermittelt und zur besseren Ausbildung beiträgt", betonte Schennach. (Schluss) up/rm/mp

