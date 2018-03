Einladung an die Medienvertreter: Kundgebung gegen das Biomassekraftwerk Klagenfurt am 26. Juni

Zellstoff-, Papier- und Plattenindustrie verstärken Appell an die Politik - Gemeinsame Kundgebung der Beschäftigten und ihrer Betriebsräte

Wien (OTS/PWK454) - Nach dem Offenen Brief an die Bundesregierung und die Kärntner Politik unterstreichen die heimischen Betriebe der Zellstoff-, Papier- und Plattenindustrie ihren Appell gegen die Holzverschwendung durch verfehlte Biomasse-Förderpolitik mit einer Kundgebung in Klagenfurt, zu der zahlreiche Teilnehmer erwartet werden. Mit dieser Demonstration soll aufgezeigt werden, dass für das geplante Biomassekraftwerk die notwendigen Holzmengen in Kärnten und im weiteren Einzugsgebiet schlicht und einfach nicht verfügbar sind. Daher müssen für Klagenfurt ökologisch und ökonomisch zukunftsweisende Lösungen, die es gibt, angestrebt werden. Auch führende Unternehmen der Holzindustrie, die ebenso wie die Zellstoff-und Papierindustrie bereits heute stark von der Rohstoffknappheit betroffen sind, teilen diese Auffassung.

Die Kundgebung wird von Austropapier, der Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie, organisiert. Vertreter aus Unternehmen der Holzindustrie sowie der betroffenen Anrainer und der "Klagenfurter Bürgerinitiative zur Energiewende" haben ihre Teilnahme zugesagt. Die Veranstaltung findet am 26. Juni 2013 von 16 bis 18 h auf dem Neuen Platz in Klagenfurt statt. (US)

Rückfragen & Kontakt:

Austropapier - Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie

Dr. Werner Auracher

DI Hans Grieshofer

Tel.: 01-58886-0

Fax: 01-58886-222

E-Mail: austropapier @ austropapier.at

Web: www.austropapier.at