ORF III mit Harald Schmidt und André Heller bei "erLesen"

Am 25. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Fernsehlegende Harald Schmidt, Universalkünstler André Heller und Schriftstellerin Olga Flor sind am Dienstag, dem 25. Juni 2013, in der Bücher- und Kultursendung "erLesen" zu Gast und nehmen auf Heinz Sichrovkys Büchercouch Platz. Die Sendezeit wird ob dieser illustren Gästerunde auf 75 Minuten verlängert - und man darf sich freuen: Schmidt und Heller, die eine langjährige Freundschaft verbindet, liefern sich einen pointierten Schlagabtausch; Schmidt, der sich vor der Kamera sein weißes Hemd zerreißt, hält nicht mit seiner Kritik am politisch korrekten Kinderbuch hinterm Berg und ist in diesem Punkt mit Moderator Heinz Sichrovsky einer Meinung: nieder mit der Zensur! Gewohnt schwarzhumorig und eloquent erzählt Schmidt, wie er seine fünf Kinder vor Drogen schützt, warum er Feminist ist, wann seine Frau ihn zur Sau macht und was postklimakterische Alleinerzieherinnen nicht tun sollten. André Heller stellt nicht nur sein neues Buch vor, sondern hat gleich drei Buchempfehlungen mitgebracht: "Werden Sie nervös, weil ich in einer Büchersendung - oh Schreck - Bücher vorstelle?" Heinz Sichrovsky wird natürlich nicht nervös und spricht mit Heller über dessen Kindheit, den Sohn Ferdinand, Anekdoten rund um Helmut Qualtinger und warum Heller das Unangenehme immer als Regulativ gebraucht habe. Die österreichische Autorin Olga Flor ist bekennender Elfriede-Jelinek-Fan - und im Gegensatz zu Harald Schmidt nicht nur wegen deren Frisur. Sie erzählt von der faszinierenden Kraft hinter der Figur der Lady Macbeth und warum sich ihr neues Buch "Die Königin ist tot" mit ihr auseinandersetzt.

Um 21.35 Uhr unterhält Andy Woerz im Rahmen der ORF-III-Kleinkunstreihe "Hyundai Kabarett-Tage" mit seinem Programm "Das Comedymusikkabarettvorlesungserzählprogramm mit Ouvertüre". Woerz spielt mit der Sprache, er spielt mit der Stimme, er spielt Klavier und er spielt mit dem Publikum. Skurriles Comedyvergnügen vom Feinsten.

Anlässlich des 70. Geburtstages von Klaus Maria Brandauer zeigt ORF III um 22.30 Uhr Brandauers "Mario und der Zauberer" nach der gleichnamigen Erzählung von Thomas Mann im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film". Brandauer führte nicht nur Regie, sondern ist auch selbst in der Rolle des zwielichtigen Zauberers Cipolla zu sehen, der seinen Auftritt in einem kleinen italienischen Feriendorf vorbereitet. Mitten in der sowieso schon sehr aufgeladenen Atmosphäre im faschistischen Italien der 1920er Jahre haben die Manipulationen des Hypnotiseurs allzu verheerende Folgen. An der Seite von Klaus Maria Brandauer spielen Julian Sands, Anna Galiena, Rolf Hoppe und Pavel Creco.

