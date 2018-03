APA erreicht 2012 leichtes Umsatzplus

Zufriedenstellendes Ergebnis - EGT bei 2,35 Mio. Euro

Wien (OTS) - Der heute, Montag, in der Generalversammlung vorgestellte Jahresbericht 2012 bescheinigt der APA - Austria Presse Agentur eG ein zufriedenstellendes Ergebnis. Die in den Geschäftsfeldern Nachrichtenagentur, Bildagentur, Informationsmanagement und Informationstechnologie tätige APA-Gruppe konnte 2012 ein Umsatzplus von 1,6 Prozent erzielen. Der Umsatz lag bei 66,4 Mio. Euro gegenüber 65,37 Mio. Euro 2011. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Konzern betrug 2,35 Mio. Euro und lag damit um rund 1,6 Mio. Euro unter jenem des Vorjahres (3,96 Mio. Euro).

In ihren Funktionen im Vorstand bestätigt wurden Karl Amon (ORF), Wolfgang Bergmann (Der Standard), Rudolf Cuturi (OÖN) und Thomas Kralinger (Kurier). Dietmar Wassermann wurde als Vertreter der Kärntner Tageszeitung neu in den Vorstand aufgenommen. Im Aufsichtsrat wiedergewählt wurden Helmut Brandstätter (Kurier) und Markus Raith (Neue Vorarlberger Tageszeitung).

Peter Kropsch, Vorsitzender der APA-Geschäftsführung, zum Ergebnis 2012: "Im Vorjahr haben wir eine Menge von Maßnahmen getroffen, um die APA-Gruppe angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen auf Kurs zu halten. Wir haben unser redaktionelles Angebot laufend an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst, die Tarife in einigen Bereichen adaptiert, Innovationen wie unsere App-Produkte vorangetrieben und zu Jahresende mit Gentics eine wichtige Akquisition getätigt."

2013 bringt vorerst nur spärliche Marktimpulse. Dazu zählt die Vielzahl an Wahlen, die Impulse für Berichterstattung und Innovationen - z.B. bei Infografiken - geben. Die Insolvenz der deutschen Nachrichtenagentur dapd brachte eine Neuordnung der Vertriebsrechte für die Inhalte der US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Die APA hat die AP seit dem Frühjahr für Österreich im Vertriebsprogramm. Die Rechte für den deutschsprachigen Raum hält nun die dpa Deutsche Presse-Agentur. Mit der dpa arbeitet die APA seit Jahresbeginn auch in einem Joint Venture zusammen, das Apps für Medienprodukte in Deutschland anbietet.

Die APA richtet 2013 ihre Aktivitäten weiter darauf aus, die Bewältigung des Wandels im Kernmarkt Medien aktiv zu unterstützen und dabei die gute Performance des Unternehmens zu erhalten. Die APA wird alle Ansätze ihrer Medienkunden im Bereich Paid Content nach Kräften unterstützen - sowohl durch die Weiterentwicklung des redaktionellen Angebots als auch durch Rechtemanagement und Bezahlinfrastrukturen. Dazu sollen die Produkte der APA-Gruppe auch in Unternehmensbereichen zum Einsatz kommen, die bisher noch nicht schwerpunktmäßig bearbeitet wurden, zum Beispiel in Teilbereichen des Marketings.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Barbara Rauchwarter

Unternehmenssprecherin

Leiterin Marketing & Kommunikation

Tel.: +43/1/360 60-5700

barbara.rauchwarter @ apa.at

www.apa.at