RfW-BO Amann zu Alpine: Wirtschaft braucht generell eine Entlastung des Faktors Arbeit und einen Bürokratieabbau!

"Die Regierung soll endlich ihren Job machen und eine vernünftige Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik auf den Weg bringen. Es ist ohnehin schon fünf nach zwölf."

Wien (OTS) - "Stünde keine Wahl vor der Tür, keiner der rot-schwarzen "Hähne" würde nach einem Konjunkturpaket "krähen". Was die heimische Wirtschaft generell braucht, sind aber keine "Husch-Pfusch-Aktionen" für einzelne Branchen, sondern vor allem eine Entlastung des Faktors Arbeit und ein Bürokratieabbau", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann.

Die Alpine sei zwar die bisher mit Abstand größte Insolvenz, leider aber nicht das einzige Unternehmen, das in letzter Zeit in die Pleite geschlittert sei. Laut KSV-Daten seien allein im ersten Quartal 2013 1.436 Unternehmen oder 23 Unternehmen pro Gerichtstag in die Insolvenz gerutscht. 2012 sei über 6.041 Unternehmen das Insolvenzverfahren eröffnet worden, was laut KSV einer Zahl von 24 Unternehmen an jedem Gerichtstag entspreche. "Tatsache ist:

Österreich verliert bei Standortrankings vor allem wegen der hohen Steuerlast und der überbordenden Bürokratie massiv an Boden. Hier gilt es anzusetzen: Durch eine Senkung der Lohnnebenkosten und der Einkommensteuer sowie durch einen raschen Bürokratieabbau. In ihren nahezu fünf Jahren Regierungszeit haben sich SPÖ und ÖVP aber vor allem durch das Gegenteil dessen, was der heimischen Wirtschaft nützt, hervorgetan, mit massiven Erhöhungen von Steuern und Abgaben und dem Ausbau von bürokratischen Hürden - siehe UVP-Novelle", so Amann. Er fordert zudem Maßnahmen, um die Eigenkapitalquote und die Investitionsfreude der heimischen Betriebe zu stärken, etwa durch die steuerliche Gleichstellung von Eigenkapital mit Fremdkapital, steuerlichen Begünstigungen für private Investoren und eine Investitionsförderung.

"Bauwirtschaft und Baunebengewerbe sind wahrlich nicht die einzigen Branchen in Österreich, die Wachstumsimpulse brauchen - vor allem wegen der bisherigen wirtschaftsfeindlichen SPÖVP-Politik. Jetzt ist ein stimmiges Gesamtkonzept gefragt, keine Wahlkampf motivierten "Schnellschüsse". Das heißt: Die Regierung soll endlich ihren Job machen und eine vernünftige Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik auf den Weg bringen. Es ist ohnehin schon fünf nach zwölf", so Amann.

Rückfragen & Kontakt:

Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RfW Österreich)

Tel.: 01 / 408 25 20 -14

http://www.rfw.at