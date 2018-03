Moser: Nachhaltiges Konjunkturpaket anstatt Horuck-Aktionismus

Grüne für Wohnungssanierungen anstatt Tunnelbauten

Wien (OTS) - "So bedauerlich die Pleite des Alpine-Konzerns ist, so wichtig ist ein Maßnahmen-Paket mit Herz und Verstand ohne unfinanzierbaren Wahlzuckerl-Charakter," stellt die Bautensprecherin der Grünen, Gabriela Moser fest. Vorrang hat nun die Weiterführung der begonnenen Alpine-Bauprojekte und die Übernahme der Bauarbeiter durch Nachfolgefirmen. Falls dies nicht möglich ist plädieren die Grünen dafür, die Beschäftigten kurzfristig in Sozialprogrammen aufzufangen.

Zur Erholung der Baukonjunktur gehört auch eine Umstrukturierung der überdimensionierten Bauindustrie in Österreich wie das WIFO und Minister Mitterlehner wiederholt festgestellt haben. Moser:

"Angekurbelt werden muss vor allem der Wohnbau, der im letzten Jahrzehnt sträflich vernachlässigt wurde. Bereits 2004 forderte Moser die Einhaltung der Neubauquote von 44.000 Wohnungen pro Jahr. Leider wurden pro Jahr an die 5000 Wohnungen zu wenig errichtet, das rächt sich jetzt durch gestiegene Mieten", kritisiert Moser. Sie plädiert dafür, einen Teil der Erlöse aus der Versteigerung der Mobilfunkfrequenezen für den Wohnbau aufzuwenden. Außerdem sieht Moser die Möglichkeit die von der Europäischen Investitionsbank EIB zur Verfügung gestellten Gelder für den Wohnbau abzuholen. Die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung bringt ebenfalls Impulse für die Bauwirtschaft.

Ein nachhaltiges Konjunkturpaket für die Bauwirtschaft muss auch eine verstärkte Wohnungssanierung mit Schwerpunkt auf bessere thermische Standards umfassen. Dazu soll der derzeitige Sanierungsscheck aufgestockt und auf Mietwohnungen erweitert werden. "Gerade Sanierungstätigkeit ist arbeitsintensiv und fördert die heimische Bauwirtschaft. Mit Maßnahmen gegen den professionellen Pfusch am Bau könnte ebenfalls der regulären Bauwirtschaft geholfen werden", sagt Moser.

Durch Vorziehen von Hochbau-Vorhaben der Bundesimmobiliengesellschaft BIG im öffentlichen Bereich wird ebenfalls Abhilfe geschaffen und für eine Belebung der Baukonjunktur gesorgt. "Aber angesichts von Baufirmenpleite und Wahlkampf dann Tunnelbauvorhaben als Rettungsanker der Bauwirtschaft zu nennen und Millionenprogramme mit ungedeckten Schecks zu versprechen grenzt an grobe Fahrlässigkeit gegenüber dem Gesamtbudget der Republik", sagt Moser. Tunnelbauten haben laut WIFO den geringsten Beschäftigungseffekt, Wohnungssanierungen den höchsten. "Das nachhaltige Sanieren von Wohnungen ist das beste Konjunkturprogramm, um Arbeitslosigkeit gering zu halten. Tunnelbauten nützen den Bohrmaschinen und Banken, aber nicht den steuerzahlenden ÖaterreicherInnen!"

