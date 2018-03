FP-Herzog: Verarmung als politisches Programm von Rot-Grün

Schleichender Kaufkraftverlust als Auslöser

Wien (OTS/fpd) - Der dramatische Anstieg der Mindestsicherungsbezieher auf 144.000 hat seine Ursachen unter anderem in der rot-grünen Gebührenlawine und den dadurch steigenden Wohnkosten, macht FPÖ-Landtagspräsident Johann Herzog im Zuge der heutigen Debatte zum Rechnungsabschluss 2012 aufmerksam. Diese wurden überdies durch die Anwendung des Richtwert- statt Kategoriemietzinses bei Neuvermietungen von Gemeindewohnungen um bis zu 50% hinaufgeschnalzt. Dazu kommen noch die jahrelangen Pensionssenkungen unter der Inflationsrate, besonders 2013 und 2014, was einem schleichenden Kaufkraftverlust gleichkommt und die rasant voranschreitende Verarmung in Wien unter Rot-Grün erklärt.

Zur gleichen Zeit streichen SPÖ und Grüne den Heizkostenzuschuss für die Ärmsten der Armen in unserer Stadt, welcher mit 7 Mio. Euro jährlich eine Lappalie im Verhältnis zum Gesamtbudget darstellt. Alleine die geplante und verkehrspolitisch völlig unsinnige Grünfärbeaktion für einen kleinen Teil der Radwege würde mit 10 Mio. Euro weit mehr verschlingen, so Herzog.

Die 700 Euro Unterstützung im Rahmen der Energieberatung beim Kauf einer neuen Therme etwa zum Preis von rund 3.500 Euro sind für die betroffene Bevölkerungsgruppe völlig ungenügend bzw. würde nach getätigter Anschaffung das Geld fürs Heizen fehlen. Hinzu kommt noch der von der UBS errechnete Kaufkraftverlust von bis zu 35% seit der Einführung des Euro, so dass in Wien heute 320.000 Menschen an oder unter der Armutsgrenze leben müssen.

Die galoppierende Verarmung im rot-grünen Wien muss dringend gestoppt werden, bevor die 400.000er-Marke gesprengt wird. Eine gerechte Politik vor allem für die ältere Bevölkerung kann nur durch den Erhalt der Kaufkraft, durch gerechte Pensionserhöhungen sowie durch den Stopp der rot-grünen Mieten-, Tarif- und Gebührenschnalzerei sichergestellt werden, betont Herzog abschließend. (Schluss)otni

