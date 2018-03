40. Wiener Gemeinderat (4)

Wien (OTS) - GR Johann Herzog (FPÖ) sagte, die Situation der Arbeitsplätze in Wien habe einzig und allein die SPÖ zu verantworten, ebenfalls der Vollzug des Richtwertgesetzes. Dieses Gesetz sei schuld an der Verteuerung der Mieten, vor allem in Gemeindewohnungen. Auch die Energiekosten seien deutlich gestiegen. Die Streichung des Heizkostenzuschusses bezeichnete er als unsoziale Maßnahme. Die von der Stadt stattdessen angebotene Energieunterstützung habe in diesem Zusammenhang keine Auswirkung, ergänzte er. Abschließend kritisierte er die zu gering ausgefallenen Pensionserhöhungen der letzten Jahre, weil sich diese Erhöhungen auf die Kaufkraft der SeniorInnen nicht positiv ausgewirkt hätten.

GR Mag. Alexander Neuhuber (ÖVP) monierte, dass sich der Schuldenstand der Stadt innerhalb der letzten Jahre verdreifacht hätte. Er stellte einen Antrag, der die Implementierung einer Schuldenbremse in Wien, so wie in der Steiermark, vorsah. Zum Rechnungsabschluss meinte Neuhuber ferner es sei nicht alles schlecht, aber einiges verbesserungswürdig, vor allem was das Einsparungspotential anlange. Man dürfe, so wie es Finanzstadträtin Brauner tue, nicht "schön färben", dagegen wäre ein Umdenken und ein Umstrukturieren in Bezug auf den Rechnungsabschluss eher angebracht.

GRin Dr.in Monika Vana (Grüne) machte einige Bemerkungen zu den Rahmenbedingungen innerhalb der Europapolitik. Wien habe bereits einige spezifische Maßnahmen gesetzt, die sich auf die Standortsicherung und auf die Sicherung von Dienstleistungen konzentrieren würden. Als Beispiele nannte sie die erfolgreiche Arbeit des waff, der Europaweit einzigartig fungiere und die "Wiener Ausbildungsgarantie". Weiters betonte sie, dass die Zukunft Europas den Städten gehöre, diese hätten eine Schlüsselrolle eingenommen, denn über 80 Prozent der in Europa lebenden Menschen befänden sich in Städten. Schließlich sagte sie rot-grün stünde für einen Richtungswechsel für ein demokratisches Europa.

GRin Mag.a Dr.in Barbara Kappel (FPÖ) regte an, eine Europadebatte getrennt von der Debatte des Rechnungsabschlusses zu führen, weil man diese beiden Themenbereiche nicht miteinander vermischen solle. Grundsätzlich sagte sie, es müsse gespart werden, und das gehe nur mit Wachstumsimpulsen. Man müsse ein Konjunkturpaket schaffen, das auch Steuerentlastungen bringe und vor allem Wohnen wieder leistbar mache. Die FPÖ trete für eine Verdoppelung der Wiener Wirtschaftsförderung ein. Es müssten Anpassungen im Strom- und Gas-Bereich stattfinden, welche die Energiekosten für die BürgerInnen herabsetzten. Scharf kritisierte sie die Schuldenpolitik der Stadtregierung. Nicht nur die Schulden und die Zinsen, sondern auch die Einnahmen, seien gestiegen, und zwar vor allem aufgrund der Gebührenerhöhungen. (Forts.) hl/buj

