FP-Kappel: Rot-Grün hat seit 2010 weitere 1,278 Mrd. Euro Schulden gemacht

Finanzschuld der Stadt Ende 2012 beträgt 4,349 Mrd. Euro

Wien (OTS/fpd) - Mit einem Schuldenzuwachs von 41,6% seit dem Jahr 2010 hat die rot-grüne Stadtregierung den Wienerinnen und Wienern einen Rekordschuldenstand von 4,349 Mrd. Euro beschert, sagt FPÖ-Wirtschaftssprecherin LAbg. Barbara Kappel. Davon sind 1,65 Mrd. Euro oder 38% in Schweizer Franken aufgenommen, wodurch bis Ende 2012 ein Spekulationsverlust bzw. Wertberichtigungspotenzial von 307 Mio. Euro angehäuft ist.

Um sich ein aussagekräftiges Bild über die Finanzsituation der Gemeinde zu machen, sind zusätzlich zur Nettofinanzschuld Wiens auch die Finanzschulden der Unternehmen im Sinne der Stadtverfassung zu betrachten. Es sind dies der KAV, Wiener Wohnen, Wien Kanal, die Wiener Stadtwerke Holding und die Wien Holding, um beispielhaft die großen Finanzpositionen heranzuziehen.

So beträgt die Finanzschuld des KAV im Geschäftsjahr 2012 350 Mio. Euro. Der Betriebskostenzuschuss, d. h. das Defizit des KAV ist 2012 um 15% angestiegen und beläuft sich auf unglaubliche 703 Mio. Euro.

Hinzu kommen für das Geschäftsjahr 2012 die Schulden von Wiener Wohnen (3,004 Mrd. Euro), Wien Kanal (189 Mio. Euro), Wiener Stadtwerke Holding (1,437 Mrd. Euro), so dass Wien Ende 2012 de facto einen Schuldenberg von 9,327 Mrd. Euro angehäuft hat. Berücksichtigt man auch noch die Wien Holding, die ihr Finanzergebnis nicht konsolidiert ausweist, so kann mit Sicherheit von einer gesamten Finanzschuld von mehr als 10 Mrd. Euro für das abgelaufene Jahr ausgegangen werden, rechnet Kappel vor und weist auf die fatalen Auswirkungen dieser Finanzpolitik hin: "Die Schulden steigen ungebremst weiter und damit auch die Zinszahlungen für diese. Allein 2012 erwuchsen aus dem Zinsendienst 61,5 Mio. Euro, was fast einer Verdoppelung seit 2011 entspricht."

Diese Entwicklung ist umso alarmierender, als die Einnahmen der Stadt durch laufende Gebührenerhöhungen (+ 4,4% Valorisierung für Wasser, Kanal und Müll 2014 sowie die geplante Valorisierung der Parkscheingebühr und des Strompreises) massiv ansteigen. Gleichzeitig sinken die Investitionen der Stadt dramatisch. Nachfragewirksame Ausgaben 2012: 4,5 Mrd. Euro (377 Mio. weniger als 2010), bauwirksame Ausgaben 2012 1,823 Mrd. Euro (86 Mio. weniger als 2010).

Laut WIFO schaffen 100 Mio. Euro an kommunaler Investition jedoch 2.200 Arbeitsplätze. Rot-Grün gefährdet also mehr als 10.000 Arbeitsplätze in Wien, macht Kappel aufmerksam und fordert den Stopp des wirtschafts- und bevölkerungsfeindlichen Kurses von SPÖ und Grünen. (Schluss)otni

