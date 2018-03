Wr. Rechnungsabschluss 2012 - SP-Strobl: "Wien ist ausgezeichnet durch die Krise gekommen"

Wien (OTS/SPW-K) - "Wenn wir eine Budget-Debatte führen wollen, dann bitte sachlich und seriös", appellierte der Wiener SPÖ-Landtags- und Gemeinderatsabgeordneter, Wirtschaftssprecher, Fritz Strobl, in Richtung VP-Juraczka, der in einer Aussendung Anfang Juni aus dem Rechnungshof-Bericht im Bezug auf die Pensionsreform offensichtlich falsch zitiert hatte. "Allein eine fehlende Pensionsreform würde die Stadt angeblich jährlich an die 350 Millionen Euro kosten. Jeder, der den Rechnungshofbericht gelesen hat, weiß, dass der Berichtszeitraum mit 2010-2047 angegeben war", berichtigte Strobl dem schwarzen Landesparteiobmann im Zuge der heutigen Rechnungsabschlussdebatte beim 40. Wiener Gemeinderat.

Bezugnehmend auf die Debatte um die Erbschafts- und Schenkungssteuer, fragte Strobl: "Wo beginnt für die ÖVP eigentlich der Mittelstand?" Denn gerade das Argument, dass eine Millionärssteuer den Mittelstand treffe, sei so nicht haltbar. "Sie wissen schon lang nicht mehr, wo der Mittelstand tatsächlich zu Hause ist", so Strobl weiter. Auch die Diskussion um steigende Gebühren verliefe jedes Mal nach demselben Schema: Zuerst würde eine Gebühren-Erhöhung kritisiert, gleichzeitig würde dann weniger in die Daseinsvorsorge investiert und die schlechte Qualität derselben beklagt - nur um dann lauthals nach "Privatisierung" rufen zu können. "Das ist ein System, dass wir aus dem Bund unter Blauschwarz schon kennen und das wir hier in Wien garantiert nie umsetzen werden", betonte Strobl.

Auch die Wiener Wirtschaftsförderung sei - entgegen oppositioneller Kritik - kaum verändert worden, insbesondere die direkte Wirtschaftsförderung nicht. Selbst der Forderung nach einer Evaluierung sei nachgekommen worden und ihr wurde von externer Seite ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. "Die Betriebe, die die Wirtschaftsförderung in Anspruch nehmen, sind froh darüber, dass es sie gibt und wir arbeiten ständig an Verbesserungen", betonte Strobl. Weiters kritisierte Strobl die fehlende Unterstützung bei Reformen im Zusammenhang mit den Ein-Personen-Unternehmern (EPUs): "Es gibt einen Klassenkampf innerhalb der Wirtschaftskammer zu Lasten der EPUs, die immerhin 60.000 UnternehmerInnen in Wien stellen", berichtete Strobl. Die ÖVP weigere sich nämlich u.a. beharrlich den 20 Prozent Selbstbehalt zu streichen, wodurch sich viele der EPUs keinen Arztbesuch leisten könnten. "Wien ist ausgezeichnet durch die Krise gekommen und wir werden diesen Wiener Weg erfolgreich weitergehen", schloss der Wirtschaftssprecher nicht ohne Stolz.

