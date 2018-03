AKS: Elitär, Elitärer, ÖVP

AKS zeigt sich schockiert über ÖVP-Versuch, österreichisches Schulsystem noch selektiver zu gestalten

Wien (OTS) - ÖVP-Vizekanzler Spindelegger forderte in der gestrigen ORF-Pressestunde erneut die Beibehaltung des derzeitigen differenzierten Bildungssystems in Österreich mit der Begründung "dass Kinder eben unterschiedlich sind". Genau hier zeige sich, in wessen Interesse die ÖVP Bildungspolitik betreibt, so Bundesvorsitzende Claudia Satler, Bundesvorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen (AKS), für die Spindelegger selbst mit seinem Hinweis, dass "manche Kinder eben erst später zur Gänze aus sich herauskommen können" schon ein wesentliches Argument für die gemeinsame Schule liefere.

Durch die viel zu frühe Trennung von Kindern im Alter von 10 Jahren in verschiedene Schultypen werde vielen SchülerInnen die Chance verwehrt, später eine höhere Schule mit Maturaabschluss zu besuchen. Anstelle der Trennung in verschiedene Schultypen solle die Schule innere Differenzierung leben - etwa mittels Projektgruppenunterricht und zusätzlichem Lehrpersonal. "Alle schulpflichtigen Kinder müssen die gleichen Chancen haben. Statt die Selektion durch AHS-Aufnahmetests noch zu verstärken muss es uns darum gehen, Hürden abzubauen. An einem entschlossenen Schritt in Richtung ganztägige Gesamtschule führt kein Weg vorbei. Wir brauchen ein Schulsystem, in dem zu schwere Schultaschen, soziale Selektion, Nachhilfe und stundenlange Hausübungen mit Eltern der Vergangenheit angehören!", fordert Satler abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Satler

AKS Bundesvorsitzende

tel: 06601614043

mail: claudia.satler @ aks.at