Auctionata bricht Online-Rekord: Egon Schieles "Liegende Frau" für EUR 1,8 Millionen live versteigert

In seiner neunten Live-Auktion "Gemälde, Papierarbeiten und Skulpturen" bricht das Online Kunst- und Auktionshaus den bisher bestehenden Rekord für ein online versteigertes Werk der bildenden Kunst

Weitere Auktionshighlights: Carl Molls "Wiener Villa", EUR 297.120 und Gottfried Helnweins "ohne Titel (Blue Madonna)", EUR 68.090 (jeweils inkl. Käuferaufgeld)

In seiner ersten reinen Fine Arts Online-Auktion "Gemälde, Papierarbeiten und Skulpturen" hat das Berliner Internet Kunst- und Auktionshaus Auctionata direkt ein Rekordergebnis erzielt. Das Highlight der Auktion, Egon Schieles Aquarell "Liegende Frau" aus dem Jahr 1916, kam um 20:35 Uhr für EUR 1,827 Mio. (inkl. Käuferaufgeld) unter den Hammer. Niemals ist ein Werk der bildenden Kunst teurer im Internet versteigert worden. So hat die "Liegende Frau" den bisherigen Spitzenreiter noch getoppt, ein Bild von Andy Warhol aus seiner Serie "Flowers", das bereits im Juli 2011 bei artnet für damals US $ 1,3 Mio. (EUR 910.000) online versteigert worden war.

Für weitere Höhepunkte in der 100 Lots umfassenden Versteigerung sorgten Carl Molls "Wiener Villa" sowie Gottfried Helnweins Werk "ohne Titel (Blue Madonna)". Das 100 x 100 cm große Gemälde des Wiener Secessionisten Moll, Startpreis EUR 34.000, wurde nach einem langen Bietgefecht für EUR 297.120 (inkl. Käuferaufgeld) verkauft. Gottfried Helnweins 1998 entstandenes Werk "ohne Titel (Blue Madonna)", das mit EUR 24.000 an den Start ging, wechselte für EUR 68.090 (inkl. Käuferaufgeld) den Besitzer. 792 Teilnehmer aus 46 Ländern holten sich den Auktionssaal auf ihren Laptop oder ihr mobiles Gerät, verfolgten die ebenso spannende wie sachkundige Kommentierung der Werke durch den international renommierten Experten Victor Wiener und waren Zeuge, wie 68 der insgesamt 100 Lots unter der Leitung des Auktionators Fabian Markus neue Besitzer fanden.

Alexander Zacke, CEO Auctionata: "Wir freuen uns riesig über diesen Rekord und die erfolgreiche Auktion. Dass der bisherige Online-Rekord im Bereich Fine Arts seit ziemlich genau zwei Jahren ungebrochen ist, spricht ebenso Bände wie die Tatsache, dass wir von Auctionata ihn mit unserer ersten reinen Fine Arts-Auktion aus dem Stand gebrochen haben. Unsere Art der Versteigerung im Internet ist nicht nur technologisch die Avantgarde - sie schließt die riesige Lücke, die die Key Player bisher nicht vermocht haben zu schließen: Den Transfer einer klassischen Auktion, in der man Objekt wie Auktionator und das Bietverhalten anderer Teilnehmer in Echtzeit erleben kann, ins Internet."

Auctionata im Überblick

Auctionata hat die klassische Auktion im Internet neu erfunden. Als erster Online-Anbieter deckt das Unternehmen das gesamte Spektrum eines Kunst- und Auktionshauses ab. Der 100prozentig online-basierte Service reicht von der Bewertung und Schätzung wertvoller Objekte über deren Echtheitsprüfung bis hin zum Verkauf und der Abwicklung sämtlicher damit verbundener logistischer Aufgaben.

Die Vision des Berliner Start-ups ist es, den internationalen Kunstmarkt mit Hilfe des Internets für Verbraucher zu öffnen und für jedermann zugänglich zu machen.

Neben dem Verkauf im Online-Shop werden Kunst, Antiquitäten, Sammlerstücke und Luxus Vintage Artikel regelmäßig freitags um 18:00 Uhr MEZ in den thematisch gegliederten Online-Auktionen aus dem eigenen TV-Studio live versteigert. Bieter haben somit erstmals die Möglichkeit, live und direkt im Online-Auktionssaal von ihrem Computer, ihrem Tablet oder mobilen Gerät von jedem Ort der Welt aus mitzubieten. Mit diesem Konzept, das auf der von Auctionata eigens entwickelten patentierten Echtzeittechnologie beruht, ermöglicht das Berliner Startup als erstes Unternehmen die authentische Umsetzung klassischer Auktionen im Internet - live und in HD.

Auctionata wurde von Alexander Zacke und Georg Untersalmberger gegründet und ging im Februar 2012 mit dem kostenlosen Schätzungsdienst online.

Auctionata verfügt mit ca. 250 international renommierten Spezialisten über das weltweit größte Expertennetzwerk zu den Themen Kunst, Antiquitäten und Sammlerobjekte aller Art.

Auctionata hat 100 feste Mitarbeiter und Büros in Berlin und New York.

Bisher wurden durch den professionellen Schätzungsdienst über 50.000 Schätzungen mit einem Warenwert von über EUR 100 Mio. durchgeführt.

Ca. alle 5 Minuten wird bei Auctionata ein Gemälde, ein antiquarisches Buch oder ein antiker Schrank angeboten.

Objekte im Wert von über EUR 20 Mio. wurden bereits bei Auctionata eingeliefert.

Mit seinem weiter wachsenden Netzwerk renommierter Experten aller Fachgebiete bietet Auctionata erstmals einen umfassenden und zu 100 Prozent onlinebasierten Service, der von der Bewertung und Schätzung wertvoller Objekte über deren Echtheitsprüfung bis zum Verkauf und der Abwicklung sämtlicher damit verbundener logistischer Aufgaben reicht.

Auctionatas Online-Shop ist seit September 2012 live. Er umfasst über 6.000 Objekte aus einer Vielzahl von Sammelgebieten und ist somit Deutschlands größter Online-Shop für Kunst, Antiquitäten und Sammlerobjekte.

Die erste Live-Kunstauktion im Internet fand am 7. Dezember 2012 statt und erlöste mit 59 Objekten und Bietern aus 31 Ländern rund EUR 350.000. Sie beruht auf der von Georg Untersalmberger entwickelten und patentierten Auktionssoftware, die die weltweite Übertragung des Livebildes aus dem Auktionssaal in HD-Qualität bei gleichzeitigem Mitbieten von tausenden Nutzern ermöglicht.

Seit 3. Mai 2013 finden jeden Freitag um 18:00 Uhr MEZ Live-Auktionen statt, die aus dem von Auctionata in Berlin errichteten Fernsehstudio weltweit übertragen werden.

Auctionata hat über 35.000 registrierte Nutzer und wächst derzeit um über 150 Nutzer täglich.

Investoren sind Holtzbrinck Ventures, e.ventures, TA Venture, Raffay Group, Bright Capital, Kite Ventures und Earlybird.

www.auctionata.com

