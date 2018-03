Kärnten: Zweisprachigkeit ist für Kirche Bereicherung

Bischof Schwarz bei Schulprojekt "Getrennte Wege/Gemeinsame Zukunft": Sprache nicht als "Mittel der Macht und der Ausgrenzung" einsetzen

Klagenfurt, 24.06.13 (KAP) "Die katholische Kirche in Kärnten spricht, betet und feiert in zwei Sprachen." Das hat Bischof Alois Schwarz betont. In einer Podiumsdiskussion unterstrich der Kärntner Bischof, dass die Kirche hinter der Vielfalt der Sprachen und Kulturen in Kärnten stehe und diese als Bereicherung sehe. Schwarz äußerte sich bei einer Podiumsdiskussion zum Thema "Getrennte Wege/Gemeinsame Zukunft" im Bildungshaus Sodalitas in Tainach.

"Slowenisch ist in der Diözese Gurk keine Fremdsprache, sondern Muttersprache vieler Kärntnerinnen und Kärntner", betonte Bischof Schwarz und appellierte dazu, "das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen". Es gehe um ein friedvolles Miteinander, bei dem der Mensch im Vordergrund stehe, unabhängig davon, welche Sprache er spreche. Sprache dürfe nicht als "Mittel der Macht und der Ausgrenzung" eingesetzt werden, sondern sei ein Mittel der Kommunikation.

Mehr auf www.kathpress.at

