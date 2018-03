Wlodkowski: Hohe Lebensmittelstandards zu Schleuderpreisen für Bauern unmöglich

Gemessen an Kaufkraft sind Nahrungsmittel in Österreich im EU-Vergleich recht günstig

Wien (OTS) - "Lebensmittel sind heute so billig wie noch nie, obwohl die Ansprüche und Standards in Sachen Umwelt-, Tier- und Pflanzenschutz ständig steigen und die bäuerlichen Erzeugerpreise in der Lebensmittelkette immer wieder auf der Strecke bleiben. Hohe Qualität und kleinster Preis passen nicht zusammen, wenn es um gesunde und sichere Nahrungsmittel geht. Die immer wieder zitierten Billigstpreise aus Nachbarländern in der Europäischen Union sind ja alles andere als ein erstrebenswertes Ziel, wenn man die jüngsten Lebensmittelskandale noch im Gedächtnis hat. Wer sichere und hochqualitative Nahrungsmittel will, bekommt diese nicht zu Schleuderpreisen. Und wer von den heimischen Landwirten immer höhere Standards in der Pflanzen- und Tierproduktion haben will, muss dafür auch die Kosten tragen. Gerade beim jüngsten Preisvergleich durch Eurostat zeigt sich, dass Österreich im EU-Vergleich gemessen an seiner Kaufkraft nach wie vor eines der günstigsten Länder beim Einkauf von Lebensmitteln ist", hielt Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, in einer Aussendung fest.

Anteil der Bauern sinkt

"Noch nie waren die Lebensmittel in Österreich so sicher wie heute, zeigen die Statistiken, und noch nie mussten die Österreicher dafür so wenig ausgeben: Nur noch knapp über 10% beträgt der Anteil der Konsumausgaben für Nahrungsmittel in Österreich. Damit steht fest, dass man heute für Lebensmittel in Österreich eben deutlich weniger aufwendet als für Sport und Freizeit, Extras für Handys und Autos und besondere Leckerbissen beziehungsweise Spielzeug für Katz und Hund. Dies zeigt auch eine Darstellung des deutschen Statistischen Bundesamtes. Demnach liegt in Österreich der Anteil der Konsumausgaben für Nahrungsmittel ganz niedrig bei 10,40% und wird nur von der Schweiz (9,27%), Großbritannien (9,30%) und Irland (9,90%) getoppt", betonte Wlodkowski.

Faire Preise für Bäuerinnen und Bauern nötig

"Billige Lebensmittel und faire Bauernpreise sind nicht unter einen Hut zu bringen. Tatsache ist, dass der Wertschöpfungsanteil der Landwirtschaft in der gesamten Lebensmittelkette vom Bauern zum Verbraucher gesunken ist. Vor rund 15 Jahren betrug dieser Anteil noch knapp ein Drittel und erreicht heute jedoch weniger als ein Viertel", betonte der LK-Präsident. "Zu den 'Teuerungen' bei Lebensmitteln tragen nicht nur witterungsbedingte Ernteschwankungen und steigende Nachfrage auf dem Weltmarkt bei, sondern vielfach auch hausgemachte Ursachen. Das reicht von Erzeugungs-, Sicherheits- und Hygienestandards, die hierzulande bekanntlich weit über das EU-Niveau, hinausgehen bis hin zu vielen freiwilligen Programmen, wie die Gentechnikfreiheit, die auf Wunsch von Verarbeitern, Handel wie auch Konsumenten durchgeführt werden und entsprechende Auswirkungen auf die Preisgestaltung haben", so Wlodkowski.

"Umso unnötiger sind nun Preisvergleiche, die kontinuierlich in den Medien immer wieder für Schlagzeilen sorgen, die bei Konsumenten das Gefühl verstärken, zu viel für Lebensmittel auszugeben, allerdings häufig nicht die Kaufkraftparitäten in den einzelnen EU-Ländern berücksichtigen. Typischerweise sind Nahrungsmittelpreise in den kaufkraftschwächeren Ländern niedriger und umgekehrt. Für Österreich bedeutet dies einmal mehr, dass hierzulande die Preise für Lebensmittel gemessen an der Kaufkraft nach wie vor zu den günstigsten in Europa zählen und heimische Konsumenten heute eben so wenig wie noch nie für hochwertige Lebensmittel aufwenden müssen", stellte Wlodkowski abschließend fest.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

LK-Pressestelle

Ludmilla Herzog

Tel.: +43/1/53441-8522, E-Mail: l.herzog @ lk-oe.at