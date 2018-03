BZÖ-Petzner: Bachmann-Preis durch Sonderfinanzierung des Kulturministeriums retten!

Wien/Klagenfurt (OTS) - Rund um die Debatte über das drohende Aus für den Ingeborg-Bachmann-Preis schlägt der Kultursprecher des BZÖ, NRAbg. Stefan Petzner, heute eine Sonderfinanzierung des Bundes über das Kulturministerium vor, "um den Bachmann-Preis zu retten und dessen Fortbestand langfristig zu sichern." Petzner: "Der Bachmann-Preis gilt als eine der wichtigsten und bedeutsamsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum und zählt zu den kulturellen Aushängeschildern Österreichs. Trotzdem liegt die Hauptlast der Finanzierung wie die Finanzierung der Preisgelder bei der Stadt Klagenfurt und privaten Sponsoren, sowie der Kostenaufwand für Organisation und Durchführung des Wettlesens vordringlich beim ORF. Ich halte diese finanzielle Lastenverteilung vor allem in Relation zur internationalen Bedeutung des Bachmann-Preises für nicht fair, angemessen und ausgewogen, sondern plädiere vielmehr für ein entsprechendes finanzielles Engagement des Bundes aus Mitteln des Kulturbudgets. Gerade jetzt, wo überhaupt das Aus für den Bachmann-Preis droht, ist eine rettende Finanzförderung des Bundes nahezu eine kulturpolitische Pflicht!"

Der BZÖ-Kultursprecher zeigt sich in diesem Zusammenhang verwundert darüber, dass die sonst durchaus engagierte Kulturministerin Claudia Schmied hier bisher noch keinerlei eigene Aktivitäten gesetzt habe. "Ich meine, der Bachmann-Preis hätte sich ein finanzielles Engagement des Bundes und mehr Aufmerksamkeit der Ministerin mehr als verdient, gerade wenn ich daran denke, welche Förderunsummen im Bereich der Kunst und Kultur sonst so in umstrittene und fragwürdige Projekte fließen."

Im Sinne einer guten und schnellen finanziellen Lösung und damit dem Fortbestand des Bachmann-Preises regt der BZÖ-Kultursprecher die Abhaltung eines Runden Tisches unter Leitung der Ministerin mit allen Beteiligten und Verantwortlichen an. "Ich erwarte mir dazu auch ein viel stärkeres Engagement und mehr Einsatz von SPÖ-Landeshauptmann Kaiser bei seiner Parteikollegin und Ministerin. Das Engagement und die Unterstützung des BZÖ stehen im Interesse Kärntens und im Sinne der Bedeutung der Tage der deutschsprachigen Literatur jedenfalls außer Streit."

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ