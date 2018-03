ORF SPORT + mit den Highlights vom ÖFB-Cupfinale FK Austria Wien - FC Pasching

Am 25. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 25. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom ÖFB-Samsung-Cupfinale FK Austria Wien - FC Pasching um 20.15 Uhr und von der European Rallyecross Championship in Norwegen um 22.15 Uhr.

Der FC Pasching gewann sensationell den ÖFB-Samsung-Cup gegen die Wiener Austria mit 1:0. Viel wurde im Vorfeld des Spiels über das typische Kräfteverhältnis zwischen David und Goliath gesprochen, schließlich standen sich der Bundesliga-Meister und ein Drittdivisionär gegenüber, 27 gegen 0 Pokalsiege. Mit einem 0:0 ging es in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff vernaschte Kovacec Gorgon auf der linken Seite, flankte mustergültig auf Sobkova - und der beste Mann am Platz köpfelte ein. Keine Chance für Lindner. Erst rund 20 Minuten nach dem Rückstand kam die Austria in Fahrt. Zweimal musste allerdings Tomas Jun aus bester Position Fehlversuche verzeichnen (65.; 69.). Trainer Stöger versuchte alles und brachte mit Tomas Simkovic, Roman Kienast und Marko Stankovic drei Offensive, ein richtiges Rezept fiel dem Rekord-Pokalsieger aber auch dann nicht mehr ein und so jubelte letztendlich der FC Pasching über seinen ersten Samsung Cup-Triumph.

Monster Energy-Fahrer Liam Doran holte sich den Sieg bei der fünften Station der FIA European Rallyecross Championship in Norwegen. Der Brite verwies den Russen Timur Timerzyanov und den Franzosen Davy Jeanney auf die Plätze zwei und drei.

