FP-Guggenbichler: Runder Tisch zu Spekulationsskandal Semmelweis-Areal notwendig!

Währinger haben ein Recht darauf, zu erfahren, ob Musikschule bleibt

Wien (OTS/fpd) - Nicht die geplanten 60 bis 70 Schüler werden ab Herbst an der neuen Musikschule im Semmelweis-Park unterrichtet, sondern höchstens 45. Das nährt Spekulationen, dass das Projekt nur vorgeschoben wurde, um zum Sonderpreis an drei städtische Gründerzeitpavillons mit gut 15.000 Quadratmeter Fläche zu kommen. "Dass sich die Elite-Musikschule trotz üppigen Schulgelds mit nur 45 Schülern rentiert, kann mir niemand erzählen", erklärt Wiens FPÖ-Gemeinderat und Währinger Bezirksparteiobmann Udo Guggenbichler. Er ortet jedenfalls akuten Handlungsbedarf: "Die Bürger sind alarmiert und verunsichert. Bei einem Runden Tisch, an dem Vertreter der Amadeus-Schule, Anrainer, Schulgründer Jürgen Kremb und alle Parteien sowie der Magistrat teilnehmen sollen, müssen alle Fakten offengelegt und dann gemeinsam eine Lösung gefunden werden, wie aus dem Semmelweis-Areal wie versprochen ein lebendiger Musik-Cluster wird, der allen nützt und sozial verträglich ist. Sollten die Zweifel am Projekt nicht ausgeräumt werden, wird die FPÖ weitere Schritte setzen und die Bürger unterstützen, den Verkauf des Semmelweis-Areals an die Amadeus Schule wegen möglicher Täuschung der Behörden rückgängig zu machen." (Schluss)

