Finanzministerin Fekter besuchte zum Start der ersten österreichweiten Finanzamt Informationstage das Finanzzentrum Linz

Fekter: "Familien sind das höchste Gut unserer Gesellschaft - mit dieser Themenschwerpunktwoche wollen wir Familien beim Geld sparen unterstützen"

Wien (OTS) - "Zu meinen wichtigsten Aufgaben als Finanzministerin gehört, bestmögliche Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern in unserem Land zu schaffen. Auch das Steuerrecht hat sich an den Bedürfnissen der Familien zu orientieren - nicht umgekehrt. Neben dem kostenfreien Kindergartenjahr und der steuerlichen Absetzbarkeit der Kinderbetreuung will ich als nächstes einen Freibetrag von 7000 Euro pro Kind einführen. 3500 Euro bei der Mutter und 3500 Euro beim Vater, denn Familien sind das höchste Gut und Kinder die Zukunft unserer Gesellschaft. Wir müssen daher alles unternehmen, um Familien das Leben leichter zu machen und sie bestmöglich zu entlasten. Mir ist bewusst, Kinder, Familie und Alltag unter einen Hut zu bringen ist eine zeitintensive Herausforderung. Vor allem jetzt in den Sommerferien wenn Kindergärten und Schulen geschlossen sind, stehen berufstätige Mütter und Väter vor organisatorischen und vor allem finanziellen Herausforderungen", betont Finanzministerin Dr. Maria Fekter bei ihrem Besuch im Finanzzentrum Linz anlässlich des Starts der FIT - Finanzamt Informationstage. "Gerade deshalb sind die Finanzamt Informationstage in diesem Zusammenhang ein wichtiger Schritt, damit helfen wir Familien beim Geld sparen, denn ein Ja zu Familien darf nicht zu einem Nein aus finanziellen Gründen werden", setzt Finanzministerin Fekter fort.

Vom 24. bis 28. Juni 2013 finden erstmals österreichweit die FIT -Finanzamt Informationstage statt. Grundidee dieser Initiative ist, die Bürgerinnen und Bürger eine Woche lang verstärkt zu informieren. Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien werden die ersten Informationstage dem Thema "Familie und Steuern" gewidmet. "Viele Familien wissen oft zu wenig welche Kosten steuerlich absetzbar sind. In Österreich zahlt es sich aber richtig aus, sich einen Augenblick Zeit zu nehmen und die budgetentlastenden Vorteile rund um das Thema Steuern genauer anzusehen", so Fekter. Im Zuge der Finanzamt Informationstage erhalten Familien beispielsweise wichtige Informationen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten - wie etwa Sprachkurse, Lern- und/oder Freizeitcamps - während der langen Ferien. In allen Finanzämtern des Landes werden im Rahmen der FIT - Finanzamt Informationstage umfassende Unterlagen zum Thema "Familie und Steuern" bereitgestellt sowie persönliche und fachlich kompetente Beratung durch Expertinnen und Experten der österreichischen Finanzverwaltung geboten.

Die FIT - Finanzamt Informationstage sind die neue Service-Initiative der österreichischen Finanzverwaltung und finden ab sofort regelmäßig zu ausgewählten Themenschwerpunkten statt. "Bürgerfreundlichkeit und unkompliziertes Service stehen für die Finanzverwaltung klar im Vordergrund. Mit den Informationswochen bieten wir den österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern umfangreiche Beratung und wertvolle Tipps", so Finanzministerin Dr. Maria Fekter abschließend.

Fotos dazu finden Sie unter

http://www.ots.at/redirect/fotosfit

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

Tel.: Tel.: (+43 1) 514 33 501 030 oder 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at



Johannesgasse 5, 1010 Wien