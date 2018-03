FP-Gudenus: Erdogan beweist, dass die Türkei kein Teil Europas ist!

Radikaler Premier soll Steinzeit-Islamisten, die er in Wien für sich demonstrieren lässt, nach Hause zurückbeordern

Wien (OTS/fpd) - Mehr als 8.000 Teilnehmer zählte die Polizei, die Veranstalter sprechen von bis zu 15.000. Die Zuwanderer, die teils sogar österreichische Staatsbürger sind, stellten sich am Sonntag in Wien in einem Meer von türkischen Flaggen lautstark hinter Türken-Premier Erdogan, der seine Polizei-Truppen auf friedliche Demonstranten hetzte. Das Ergebnis: mindestens vier Demonstranten tot, 12.000 verletzt und hunderte in den Kerker geworfen. "Damit hat sich Erdogan bei seinen EU-Beitrittsbestrebungen für Jahrzehnte disqualifiziert", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus.

Dass sich in unserer Stadt mehrere tausend Zuwanderer mit dem undemokratischen Vorgehen solidarisiert hätten, wäre ein Beweis für das Scheitern der angeblichen Integrationspolitik, in die Rot-Grün laufend Millionen pumpt: "Viele Türken gleiten in die von der Wiener Verlierer-Koalition forcierte Parallelgesellschaft ab - und das, obwohl sie mittlerweile teils schon in dritter und vierter Generation in Wien leben. In dieser wird auf den österreichischen Staat, seine Gesetze und Werte gepfiffen. Dort regiert Erdogan und sein rückwärtsgewandtes Weltbild." Besonders bestürzend sei die auffallend hohe Beteiligung von jugendlichen Türken an der Demo: "Sie sind mit Schlachtrufen durch die Straßen gezogen, die etwa bedeuten: Los geht es im Namen Allahs, Allah ist allmächtig! Das darf in einer westlichen Demokratie wie der österreichischen nicht sein!"

Die Pro-Erdogan-Demonstranten hätten unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass sie erstens nichts von unserer Demokratie und unserem Wertesystem halten und zweitens, dass sie die Trennung von Religion und Staat ablehnen. "Wie sogar vereinzelt schon Grün-Politiker erkennen, müssen wir unsere Heimat vor solchen Menschen beschützen. Erdogan soll seine Steinzeit-Islamisten nach Hause zurückbeordern! Dort können sie genau in jenem minimal-demokratischen, vom Islam geprägten Staat leben, den sie sich ja ganz offensichtlich wünschen. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass türkische Radikal-Muslime weiterhin die österreichische Gesellschaft unterwandern." (Schluss)

