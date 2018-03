40. Wiener Gemeinderat (3)

Rechnungsabschluss 2012 - Generaldebatte

Wien (OTS) - GR Dipl.-Ing. Rudi Schicker (SPÖ) warf der Opposition vor, in ihren Rechenbeispielen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wien habe zur Zeit ein geringes Wirtschaftswachstum, jedoch stiegen die Beschäftigungszahlen, während sie etwa in den übrigen Bundesländern gesunken seien. Vergleiche man Wiens Schuldenstand mit jenem Kärntens, hätte Wien noch "ordentlich Spielraum". Wien werde schlank verwaltet, sei flexibel in seinen Investitionen und stark an Innovationen. Man dürfe nicht außer Acht lassen, dass die Bevölkerung Wiens jährlich wachse. Trotzdem bekämen etwa alle Jugendliche Einstiegsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. So schaffe Wien Arbeitsplätze, stärke die Wirtschaft und investiere, aber treibe den Schuldenstand nicht unnötig in die Höhe. Durch den Gratis-Kindergarten, die Jahreskarte und die Jugendkarte würden Familien enorm entlastet.

GR Dkfm. Dr. Kommerzialrat Fritz Aichinger (ÖVP) war der Meinung, dass der Rechnungsabschluss ein wichtiges Kapitel im Jahr darstelle, denn es sei die in Zahlen gegossene Politik einer Regierung. Diese 365 Seiten seien aber nur die halbe Wahrheit und er wies auf die Abschlüsse von KAV und Kanal hin. Es fehle eine doppelte Buchhaltung sowie ein transparentes, offenes System. Wien habe kein Einnahmenproblem sondern ein Ausgabenproblem. Steuern und Abgaben seien gestiegen. Zudem sei Wien Schlusslicht bei den Arbeitslosenzahlen. Hier müssten Maßnahmen gesetzt und investiert werden. Weiters kritisierte er, dass die Wirtschaftsförderung zurückgegangen sei.

GR Dipl.-Ing. Martin Margulies (Grüne) erklärte, dass Wien ausreichend Vermögen hätte und liquid sei. Die Opposition kritisiere die Verschuldung von Wien-Kanal, spreche aber laufend von "Gebührenwucher". Zur Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik meinte er, dass man diese nur zum Teil verstärken bzw. damit Krisen abmildern könne. Die Grundzüge der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik würden aber auf Bundesebene bestimmt. Einen Grund für die hohen Arbeitslosenzahlen sah er u.a. in den vielen EinpendlerInnen. Letztendlich sprach sich Margulies einmal mehr für eine Reichensteuer aus.

StR DDr. Eduard Schock (FPÖ) behauptete, dass die Spekulationsverluste in Wien gestiegen seien, obwohl die Stadtregierung immer wieder versichere, dass es keine Spekulationen in Wien gäbe. Anstatt durch Steuersenkungen die Kaufkraft zu sichern, würden die Belastungen steigen. Die Finanzstadträtin solle für ein umfassendes Wiener Konjunkturpaket sorgen. Die Wirtschaftsförderung, U-Bahn-Förderung sowie Wohnbauförderung seien gesunken, dass nenne er kein "Ankurbeln der Wirtschaft".

GR Kommerzialrat Friedrich Strobl (SPÖ) sah in den Forderungen der Opposition, die Investitionen zu erhöhen, Gebühren und Abgaben zu senken, Ausgaben zu senken und Schulden zurückzuzahlen einen Widerspruch und forderte eine sachlichere und seriösere Diskussion. Er sah auch die Aufregung um eine Vermögens- und Erbschaftssteuer für Millionäre nicht ein. Wenn jemand 20 Millionen erbe und 10.000 Euro Erbschaftssteuer zahle, sehe er kein Problem. Dies treffe auf keinen Fall den Mittelstand. Die Wirtschaftsförderung sei nicht so "enorm gesunken" wie die Opposition kritisiere. Es sei hier lediglich die Garagenförderung herausgefallen - ansonsten sei sie fast gleich geblieben. Wien habe einiges erreicht: Betriebsansiedelungen hätten einen Rekordwert erreicht, der gratis Kindergarten entlaste den Mittelstand, in puncto Kongresse sei Wien ganz vorne und im Tourismus würden laufend Rekorde verbucht. (Forts.) tai/joh/buj

