Rot-Grün zu Rederecht im Gemeinderat: Kommunalpolitik ist Europapolitik!

Wien (OTS/SPW-K) - "Das Rederecht für EU-ParlamentarierInnen gilt für alle österreichischen Abgeordneten zum Europäischen Parlament und bei Geschäftsstücken, die die Europapolitik unmittelbar betreffen. Damit bleibt Wien weiterhin das erste Bundesland Österreichs, das ein echtes Rederecht implementiert hat", erläutert der Wiener SP-Landtagsabgeordnete Omar Al-Rawi des Rederechts. Europa sei ein Friedensprojekt, doch Frieden ließe sich nur mittels sozialen Friedens erhalten. Deswegen seien auch die Sozialunion und die Arbeitsplätze entscheidende Bausteine der Union, so Al-Rawi, der -gemeinsam mit Muna Duzdar - Mitglied im gemeinderätlichen Europaausschuss ist.

Monika Vana, stv. Vorsitzende des Ausschusses für Europäische und Internationale Angelegenheiten: "Mit dem Rederecht für EuropaparlamentarierInnen ist die Stadt Wien europaweit einzigartig und liegt sogar vor dem Nationalrat. Die Zusammenarbeit zwischen KommunalpolitikerInnen und Europaabgeordneten für einen Kurswechsel in Europa kann nicht intensiv genug sein: vom Einsatz für eine Sozialunion, die Absicherung öffentlicher Dienstleistungen bis zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit: Kommunalpolitik ist Europapolitik und umgekehrt".

"Es ist grundsätzlich notwendig, dass sich die Menschen in Europa viel enger mit ihrer parlamentarischen Vertretung in Brüssel und in Straßburg vernetzen, sowohl in struktureller wie in inhaltlicher Hinsicht. Gerade jetzt gewinnt Sozialunion immens an Bedeutung:

Allgemeine Beschäftigung, die Regulierung der Finanzmärkte und das Spekulationsverbot", unterstreicht SP-Landtagsabgeordnete Muna Duzdar - mit Verweis auf eine gemeinsamen Landtagssitzung mit den EuropaparlamentarierInnen Evelyn Regner (SPÖ) und Ulrike Lunacek (Grüne) diese Woche Donnerstag.

