Internationale Katastrophenschutzübung EU Taranis 2013

Internationale Experten üben in Salzburg die europäische Zusammenarbeit bei Hochwassereinsätzen

Wien (OTS) - Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner und EU-Kommissarin Kristalina Georgiewa veranstalten am Freitag, dem 28. Juni 2013, anlässlich der Katastrophenschutzübung "Taranis" eine Pressekonferenz.

Übungsannahme ist eine Überschwemmung durch ein Hochwasser in der Salzach. An der Übung vom 27. bis 29. Juni 2013 beteiligen sich nationale Einsatzkräfte wie das Rote Kreuz, Feuerwehren, Wasserrettung, Bergrettung, Höhlenrettung, Polizei und Bundesheer. Deutschland, Italien, Tschechien, die Niederlande, Bulgarien, Rumänien und Kroatien entsenden eigene Teams. Insgesamt werden 1.700 Menschen an der Übung mitwirken.

EU Taranis 2013 ist eine von der Europäischen Kommission mitfinanzierte Katastrophenschutzübung der EU in Österreich. Mit dieser Übung wird in Österreich zum zweiten Mal nach der Eudrex 2004 eine europäische Katastrophenschutzübung ausgerichtet. Veranstalter ist der Salzburger Landesverband des Roten Kreuzes gemeinsam mit österreichischen und europäischen Partnern. Das Bundesministerium für Inneres unterstützt die Übungsvorbereitung und nimmt in seiner Funktion als nationale Kontaktstelle zur Europäischen Kommission teil.

Pressefahrt von Wien nach Salzburg

Das Innenministerium organisiert am 28. Juni 2013 eine Pressefahrt von Wien nach Salzburg zu dieser Katastrophenschutzübung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Für die Hin- und Rückfahrt werden Shuttlebusse zur Verfügung gestellt.

Programm:

Freitag, 28. Juni 2013

06:00 Uhr Abfahrt nach Salzburg Treffpunkt: Ballhausplatz, 1010 Wien 10:30 Uhr Besichtigung Szenario "Train Accident" am Hauptbahnhof Salzburg/Stadt im Bereich Salzburg Gnigl Gleis 50 (Unterführung Vogelweiderstraße / Robinigstraße) anschließend Pressekonferenz mit Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, EU-Kommissarin Kristalina Georgiewa, Anton Holzer (Exercise-Director) und EU-Vertretern 11:30 Uhr Abfahrt zum Landesfeuerwehrkommando Salzburg

12:00 Uhr Besuch der Übungsleitung

12:30 Uhr Abfahrt nach Wien

