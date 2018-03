Gesund führen - ein Lippenbekenntnis?

Wien (OTS) - Die Gesundheit der MitarbeiterInnen ist derzeit ein Top-Thema unter Führungskräften und hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. 73 Prozent aller befragten Führungskräfte in Unternehmen ab 100 Beschäftigten geben an, dass das Thema Führung und Gesundheit Relevanz im eigenen Unternehmen besitzt. In Schweizer Unternehmen sind es sogar 82 Prozent.

Auf der persönlichen Ebene fühlen sich 46 Prozent der befragten Führungskräfte selbst zu dem Thema sehr gut informiert. Deutliche Unterschiede zeigen sich bezüglich der Unternehmensgröße. In "kleineren" Unternehmen mit 100 bis 249 Beschäftigen sagen lediglich 29 Prozent der Führungskräfte, sie wüssten sehr gut über den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Führung Bescheid, in Unternehmen mit 1000 und mehr Beschäftigten sind es bereits 75 Prozent. Daraus folgt, dass das Thema Gesundheit in Großunternehmen sehr gut verankert ist, aber in "kleineren" Unternehmen diesbezüglich noch deutlich Aufklärungs- und Informationsbedarf besteht.

Verantwortung für Förderung und Erhalt der Gesundheit

Auch wenn nach Eigenangaben der Befragten das Thema Gesundheit und Führung in den Unternehmen bereits angekommen ist, so zeigt die Frage nach der Verantwortung für Förderung und Erhalt der Gesundheit ein anderes Bild: 47 Prozent sind der Meinung, dass der einzelne Mitarbeiter selbst für seine Gesundheit verantwortlich ist. Vor allem in kleineren Unternehmen wird die Verantwortung in noch stärkerem Ausmaß an die MitarbeiterInnen abgewälzt. Nur 31 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Förderung und der Erhalt der Gesundheit vorwiegend im Verantwortungsbereich des Unternehmens liegt.

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die hohe Zustimmung zum Thema Führen und Gesundheit aus Sicht der Führung ein Lippenbekenntnis zu sein scheint. Ein Zusammenhang wird zwar gesehen, Verantwortung für die Gesundheit der MitarbeiterInnen will jedoch der Großteil nicht übernehmen.

Für die Hälfte der befragten Führungskräfte gibt es zwischen der psycho-sozialen Gesundheit der MitarbeiterInnen und dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens einen klaren kausalen Zusammenhang. Auch in dieser Frage ist ein klarer Trend zu erkennen:

je größer das Unternehmen, desto eher wird ein Zusammenhang zwischen psycho-sozialer Gesundheit und wirtschaftlichem Erfolg gesehen. Länderspezifisch lassen sich in dieser Frage keine Unterschiede feststellen.

Gesundmacher von Führung

Auf Platz 1 als Gesundmacher mit 51 Prozent steht "Anerkennung und Wertschätzung geben". Alle anderen Gesundmacher wie "klare und eindeutige Ziele setzen" (18 Prozent), "Freiräume für selbstbestimmtes Arbeiten schaffen" (15 Prozent) oder gar "Konflikte kompetent lösen" (11 Prozent) folgen deutlich abgeschlagen.

Hernstein Management Report

Der Hernstein Management Report ist eine jährlich durchgeführte Studie zu aktuellen Leadership- und Managementtrends. Die Abwicklung und Auswertung der Studie erfolgt durch OGM Österreichische Gesellschaft für Marketing, Wien. Befragt wurden insgesamt 300 Führungskräfte von Großbetrieben aus Österreich, Deutschland und der Schweiz (ab 100 Beschäftigten). Pro Land fand jeweils ein Drittel der Interviews statt.

