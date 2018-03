Fekter: "1, 76 Milliarden Rückzahlung der Erste Bank sind für die Steuerzahler eine mehr als gute Nachricht"

Dank an die Erste Bank für Rückzahlung von Partizipationskapital in der Höhe von 1,76 Milliarden Euro

Wien (OTS) - "Das ist mehr als positiv für die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler", betonte Finanzministerin Dr. Maria Fekter. "Die Erste Group Bank wird das gesamte ausstehende Partizipationskapital in der Höhe von 1,76 Milliarden Euro im dritten Quartal zurückzahlen sowie eine Kapitalerhöhung durchführen. In den 1,76 Milliarden enthalten sind rund 1,2 Milliarden Euro staatliches Partizipationskapital und 559 Millionen Euro von privaten Investoren", so Fekter.

"Diese erfreuliche Nachricht bestätigt mich, dass wir mit unserem Bankenpaket den Weg in die richtige Richtung eingeschlagen haben und wir die Krise besser gemeistert haben als viele andere", so Fekter und weiter "stellvertretend für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bedanke ich mich heute bei der Erste Group", so die Finanzministerin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

Tel.: Tel.: (+43 1) 514 33 501 030 oder 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at



Johannesgasse 5, 1010 Wien