VP Aichinger: Frau Vizebürgermeisterin, stoppen Sie die nächste Gebührenlawine

Wien (OTS) - "Rot-Grün lässt keinerlei Initiativen für Reformen und Ausgabenreduktionen erkennen. Diese Stadtregierung spart, indem sie den Gürtel der Bürgerinnen und Bürger enger schnallt", kritisiert der Klubobmann der ÖVP Wien Fritz Aichinger im Rahmen der heutigen Rechnungsabschlussdebatte.

Fritz Aichinger: "Wien hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Die Einnahmen sprudelten auch im Jahr 2012 reichlich, Steuern und Gebühren zusammen genommen ergaben ein Plus von 142,8 Mio. Euro gegenüber 2011. Trotzdem sollen auch im Jahr 2014 die Gebühren weiter steigen, laut Ankündigung von Freitag um 4,4% bei Wasser, Abwasser und Müll. Vizebürgermeisterin Brauner hat es in der Hand, die automatische Erhöhung durch das Valorisierungsgesetz auszusetzen. Wir appellieren an Sie, ein Veto gegen die Erhöhungen einzulegen und die nächste Gebührenlawine zu stoppen!"

"Gespart wird wenn dann leider am falschen Platz. Angesichts einer drohenden Arbeitslosenquote von 10% in Wien ist es unverständlich, dass das Arbeitsmarktbudget seit Jahren stagniert und die Wirtschaftsförderung gekürzt wird. Es ist nicht gottgeben, dass Wien neun Mal in den letzten elf Jahren die höchste Arbeitslosigkeit aller Bundesländer aufgewiesen hat. Wir brauchen wirtschaftfreundlichere Rahmenbedingungen in dieser Stadt von Genehmigungen bis hin zum Baurecht, um Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen", so der Klubobmann weiter.

Fritz Aichinger abschließend: "Die ÖVP Wien steht für einen Kurswechsel in dieser Stadt: Entlastung statt Belastung, Gebührenbremse statt Gebührenlawine, schwarze Zahlen statt roter Laterne!"

