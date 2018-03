Wr. Rechnungsabschluss - SP-Schicker: "Wien hervorragend verwaltet, Beschäftigung trotz Krise gestiegen"

Wien (OTS/SPW-K) - "In Wien ist die Beschäftigung trotz der Krisensituation gestiegen. Dies ist ein deutliches Zeichen, wie hervorragend Wien verwaltet wird", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker am Montag bei der Debatte zum Rechnungsabschluss im Wiener Gemeinderat.

"Jährlich wächst Wien um die Einwohnerzahl Klosterneuburgs - trotzdem ist der Personalstand in der Stadt Wien nicht gestiegen", erinnerte Schicker: "Wien ist Vorreiter im Einsatz innovativer Technologien. Auf diese Weise gelingt es uns, in manchen Bereichen den Personalstand zu reduzieren, um so mehr Personal in den Schulen und Kindergärten einsetzen zu können."

Durch die Ausbildungsgarantie sei in Wien sichergestellt, dass alle Jugendliche die Möglichkeit haben, eine Lehre zu absolvieren, so Schicker: "Bei uns wird im Gegensatz zu Griechenland, Spanien, Portugal oder Irland kein Jugendlicher nach der Schule alleine gelassen. Dafür gebührt dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) und der Stadt Wien Dank."

Wenn man dort investiere, wo Beschäftigung geschaffen werde, wie zum Beispiel in Wien durch Sanierung und Bau von Wohnungen, Kindergärten oder Straßen "dann sprudeln die Steuereinnahmen", erläuterte Schicker die Wiener Investitionspolitik. 60 Prozent des eingesetzten Kapitals würde so durch Steuern zurückfließen.

"Ich habe es gerne wenn wir jenen helfen, die in unserer Gesellschaft benachteiligt sind", so Schicker auf die Kritik der Opposition an der hohen Anzahl der Bezieherinnen und Bezieher der bedarfsorientierten Mindestsicherung. "13.000 Menschen beziehen die volle Leistung aus der Mindestsicherung. Einem Viertel davon gelingt durch die Arbeitsmarktpolitik Wiens die Rückkehr ins Berufsleben - doppelt so viele wie im Bundesschnitt."

Schicker erläuterte, dass seit Antritt der rot-grünen Koalition jede Familie im Schnitt um 250 Euro monatlich entlastet wurde. Im Gegensatz dazu kam es durch Wohnungsprivatisierungen unter schwarz-blau zu einer massiven Belastung durch den Anstieg der Mieten. "Nach der Privatisierung der BUWOG-Wohnungen sind die Mieten drastisch gestiegen: So stieg die Miete einer Wohnung von 350 auf bis zu 800 Euro im Monat - unleistbar zum Beispiel für Polizisten, die früher in diesen Wohnungen gelebt hatten." Die SPÖ werde daher dafür kämpfen, das Mietrecht wieder in den Griff zu bekommen.

"Wien ist eine hervorragend verwaltete Stadt und hat daher auch Mittel für eine aktive Arbeitsmarktpolitik - auch wenn die Einwohnerzahl bald zwei Millionen erreichen wird. Seit fast hundert Jahren haben die Wiener und Wienerinnen daher immer, wenn es demokratische Wahlen gegeben hat, der Sozialdemokratie die Mehrheit gegeben. Die Wienerinnen und Wiener vertrauen der SPÖ", so Schicker.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at